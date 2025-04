Jaki jest kosmetyczny niezbędnik, który powinien znaleźć się w każdej łazience? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna. Wszystko zależy od tego, w jaki jesteśmy wieku i jaki mamy rodzaj skóry. Dlatego postanowiłyśmy stworzyć, chodź namiastkę idealnie skomponowanej kosmetyczki. Czy udało się nam? Zobaczcie koniecznie!

Jakie kosmetyki powinny znaleźć się w każdej łazience?

Chyba powinnyśmy zacząć od kosmetyków pod prysznic. Naszym uzależnieniem są olejki pod prysznic marki Barwa. Mają cudowne zapachy, znakomicie oczyszczają i nawilżają skórę. Zawsze musimy mieć je pod ręką. Nie można zapominać również o regularnym złuszczaniu martwego naskórka. My polecamy peeling kawowy Body Boom. Nigdy nasza skóra nie była tak miękka i delikatna.

Naszym zdaniem niezbędnym (ale nie oczywistym) kosmetykiem jest olejek lub balsam z wysokim filtrem SPF. Niestety promienie słoneczne są bardzo szkodliwe dla naszej skóry - przyspieszają procesy starzenia skóry i są przyczyną przebarwień. Dlatego należy pamiętać o codziennej ochronie przeciwsłonecznej. Jeżeli nie jesteście w stanie zrezygnować z delikatnej opalenizny, to zaprzyjaźnijcie się z balsamem brązującym. Dzięki niemu unikniecie ekspozycje na słońce, a wasza skora będzie wyglądała jak muśnięta słońcem.

Do tego grona należy zaliczyć również kultowy balsam do ust Eos. Kochają go kobiety na całym świecie, a my dopiero się do niego przekonujemy. Jednak im dłużej go używamy, tym bardziej go lubimy. Jesteście ciekawe, co jeszcze znalazło się w naszym zestawieniu? Zajrzyjcie do naszej galerii!

