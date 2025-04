Francuzki twierdzą, że do 40. roku życia warto wybrać jeden zapach i być mu wiernym. My z kolei sądzimy, że warto testować różne opcje i dopasować zapachy do różnych okazji. Wybór idealnych perfum bywa trudny, zwłaszcza gdy zależy nam na ich jakości i trwałości. Niestety, wiele osób myśli, że perfumy, które długo się utrzymują i mają piękny zapach, muszą kosztować majątek.

Na szczęście istnieje wiele tanich odpowiedników, a wiele drogerii i sklepów online oferuje intensywne i długotrwałe zapachy, nie obciążając przy tym naszego budżetu. Sprawdź, jak i gdzie szukać.

Trwałość perfum w dużej mierze zależy od ich składu. Zapachy o bogatej bazie, zawierającej nuty drzewne, orientalne lub ambrę, mają tendencję do dłuższego utrzymywania się na skórze. Szukaj więc perfum, które w swoim składzie mają takie właśnie nuty.

Nuty zapachowe, które są uważane za długotrwałe, to m.in:

sandałowiec

cedr

ambra

wanilia

cynamon

imbir

nuty skórzane

bergamotka

Czytaj też: jak sprawdzić trwałość perfum?

Nawet tańsze perfumy mogą różnie reagować na naszej skórze – mogą być bardziej lub mniej wyczuwalne, a ich trwałość również może się różnić. Dlatego warto testować zapachy w perfumeriach lub na blotterach zapachowych (paskach do próbowania). Spryskaj zapach i obserwuj, jak się rozwija w ciągu dnia.

Pamiętaj, że intensywność zapachu może się zmieniać w miarę upływu czasu, więc warto dać mu chwilę na "uklejenie". Dodatkowo, wiele nut zapachowych rozwija się dopiero po chwili.

fot. Tanie perfumy, które długo pachną/Adobe Stock, sergiophoto

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się sklepy oferujące zamienniki drobnych perfum oraz outlety, gdzie można kupić oryginalne produkty z niewielkimi uszkodzeniami, takimi jak brak zatyczki czy lekko przekrzywiona etykieta, w znacznie niższej cenie.

Wiele internetowych drogerii, jak Notino, oferuje szeroką gamę zamienników znanych zapachów. Można tam znaleźć perfumy inspirowane renomowanymi markami w atrakcyjnych cenach.

Jeśli chodzi o sklepy z odpowiednikami znanych i drogich perfum, w Polsce najpopularniejsze są: Made in Lab, Flow Perfumes oraz Fabryka Zapachu. Oferują one szeroki asortyment, często w bardzo, ale to bardzo konkurencyjnych cenach. Jednocześnie zapachy te bardzo długo się utrzymują i pięknie operują nutami zapachowymi.

Tanie perfumy także mogą utrzymywać się bardzo długo, a te propozycje to prawdziwa gratka zarówno dla miłośników owocowych i słodkich, jak i kwiatowo-orientalnych, nieco cięższych nut. Do wyboru, do koloru!

Tanie perfumy, które długo pachną: Zara Femme

Femme to słodki i kwiatowy zapach, który jest idealny do codzienne stosowania. Możesz go nosić zarówno na co dzień, jak i na większe wyjścia i imprezy. Zawiera nuty cytrusowe, kwiatowe i drzewne, co sprawia, że jest niezwykle harmonijny. Jego trwałość także jest zaskakująca, a dodatkowo zapach przyjemnie zmienia się w ciągu dnia, dzięki czemu jest stale wyczuwalny.

Cena: 74 zł / 100 ml

fot. Tanie perfumy, które długo pachną: Zara Femme/mat. prasowe

Tanie perfumy, które długo pachną: Avon Far Away

Far Away to klasyczny, wiosenno-letni zapach, który zachwyca nutami egzotycznych kwiatów i wanilii. To ciepła i zmysłowa kompozycja, która doskonale sprawdza się na co dzień i wieczorne wyjścia. Dzięki bazowym nutom drzewnym, Far Away utrzymuje się na skórze przez wiele godzin, a jego cena czyni go doskonałym wyborem dla oszczędnych.

Cena: 55 zł / 50 ml

fot. Tanie perfumy, które długo pachną: Avon Far Away/mat.prasowe

Tanie perfumy, które długo pachną: Fabryka Zapachu 006W (inspiracja Chanel Chance)

Ten zapach to inspiracja kultową Chanel Chance. To elegancka propozycja, która łączy w sobie świeżość cytrusów, kwiatową lekkość oraz ciepłe, zmysłowe akcenty. Świetnie sprawdzą się na co dzień, idealnie balansując świeżość z elegancją.

Cytrusowe nuty przełamują akordy jaśminu i irysa, z kolei baza perfum to głębokie, ciepłe nuty paczuli, piżma i wanilii. Zapach ma naprawdę atrakcyjną cenę, przez co nie obciążą twojego budżetu, a jednocześnie zapewnią trwały i intensywny zapach.

Cena: 35 zł za 100 ml

fot. Tanie perfumy, które długo pachną: Fabryka Zapachu 006W/mat. prasowe

Tanie perfumy, które długo pachną: Bourjois Mon Bourjois La Magnétique

To elegancki zapach, który łączy w sobie świeżość i zmysłowość. Kompozycja otwiera się nutami owoców, takimi jak cytrusy i jagody, a w jej sercu znajdują się delikatne kwiatowe akordy, w tym jaśmin i róża, które dodają elegancji. Bazę stanowią zaś długotrwałe nuty drzewne oraz wanilia.

Cena: 60 zł / 50 ml

fot. Tanie perfumy, które długo pachną: Bourjois Mon Bourjois La Magnétique/mat. prasowe

Tanie perfumy, które długo pachną: Made in Lab nr 14 (inspiracja Versace Bright Crystal)

Ta propozycja to głęboki, zmysłowy zapach o kwiatowym charakterze. Idealnie sprawdza się na większe wyjścia, ale także na co dzień. Intensywne nuty piżma, mahoniu i bursztynu łączą się z subtelną magnolią i kwiatem lotosu. Całość wieńczy granat i lekkie nuty wodne.

Cena: 50 zł / 100 ml

fot. Tanie perfumy, które długo pachną: Made in Lab nr 14/mat. prasowe

