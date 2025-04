Podkład to podstawa makijażu. Wyrównuje koloryt, maskuje przebarwienia i wypryski, wygładza, nadaje skórze promienny blask, po prostu — upiększa. Ten idealny powinien perfekcyjnie stapiać się ze skórą, wytrzymywać bez retuszu od świtu do zmierzchu, łatwo się aplikować, nie zatykać porów i rozpieszczać skórę jak odżywczy krem.

Reklama

Istnieją produkty które mają te magiczne moce i oferują to wszystko m.in. Double Wear Stay-in-Place od Estée Lauder, Backstage Face & Body Foundation marki DIOR, Light Reflecting Foundation NARS i Luminous Silk od Giorgio Armani. Działają tak dobrze, że zyskały miano kultowych — uwielbiają je wizażyści i od lat znajdują się w rankingach najlepszych produktów do makijażu. Niestety, te kosmetyczne perełki od luksusowych marek kosztują majątek.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że drogeriach (m.in. Rossmann, Hebe, Super-Pharm) znajdziemy podkłady zapewniające uderzająco podobne efekty w znacznie niższej cenie. Mają tak samo bogate formuły i szeroką gamę odcieni co pięciogwiazdkowe. Wychwalane są przez beauty influencerki i robią furorę w mediach społecznościowych. Więcej zalet? Często są w promocji, więc jeśli będziesz czujna, upolujesz je za grosze.

Przewiń w dół i odkryj najlepsze zamienniki drogich, kultowych podkładów.

Spis treści:

Podkład Studio Fix Fluid SPF 15 MAC Cosmetic to jeden z najpopularniejszych podkładów. Ma średnie krycie, długo utrzymuje się na skórze i zapewnia naturalne, matowe wykończenie. Jest idealny dla cery tłustej. Jego tańszym, drogeryjnym odpowiednikiem jest podkład Fit Me Matte+Poreless od Maybelline. Różnica jest tylko w gamie odcieni. Podkład Studio Fix Fluid SPF 15 MAC Cosmetic oferuje aż 49 kolorów, podkład Fit Me Matte+Poreless od Maybelline — 16.

Makijaż krok po kroku: w jakiej kolejności nakładać kosmetyki, żeby uzyskać trwały make-up?

fot. Podkład Studio Fix Fluid SPF 15 MAC Cosmetics, cena: 199 zł; podkład Fit Me Matte+Poreless Maybelline, cena: 39,99 zł/materiały prasowe

Podkład Luminous Silk od Giorgio Armani to crème de la crème w kosmetyczce. Uwielbiają go makijażyści, gwiazdy i redaktorki beauty na całym świecie. Zapewnia aksamitne, gładkie wykończenie, wyrównuje koloryt, maskuje niedoskonałości, nie podkreśla suchych skorek i nadaje skórze promienny blask. Jest lekki jak piórko, łatwo się rozprowadza i ma super trwałość — zapewnia nieskazitelny make-up przez wiele godzin. Podobne efekty oferuje podkład The Healthy od PHYSICIANS FORMULA dostępny w drogerii Rossmann. Kosztuje ok. 80 zł, ale często można dostać go w promocji. Oferuje krycie bez efektu maski i doskonale stapia się ze skórą.

fot. Podkład Luminous Silk Giorgio Armani, cena: 315 zł; podkład The Healthy PHYSICIANS FORMULA, cena: ok. 72 zł/materiały prasowe

Popularnym podkładem wśród makijażystek jest również podkład Intensive Skin Serum Foundation od Bobbi Brown. Znakomicie kryje, działa przeciwstarzeniowo, rozświetlająco (dzięki ekstraktom z kordycepsu i artemii) oraz chroni przed słońcem (ma SPF 40). Przeznaczony do wszystkich rodzajów skóry. Tańszym odpowiednikiem jest podkład Just Free Skin od Bell Hypoallergenic. Produkt nie tylko upiększa, ale i pielęgnuje skórę. Jego formuła w 85% oparta jest na składnikach pochodzenia naturalnego. Zawiera m.in. nawilżającą glicerynę, łagodzący sok z liści aloesu, ekstrakt z białej herbaty, aminokwasy, witaminy i minerały.

Podkład z dobrym składem - 6 najlepszych produktów, które warto kupić

fot. Podkład Intensive Skin Serum Foundation Bobbi Brown, cena: 375 zł; podkład Just Free Skin Bell Hypoallergenic, cena: 39,99 zł/materiały prasowe

Podkład Double Wear Stay-in-Place od Estée Lauder to kolejna gwiazda wśród podkładów. Supertrwały (wytrzymuje wilgoć, wysiłek, wysokie temperatury) i zapewnia krycie na najwyższym poziomie. Bezbłędnie maskuje wszystkie niedoskonałości. Wychwalany jest przez tysiące dziewczyn. Szczególnie polecany dla posiadaczek skóry tłustej. Jego tańszym zamiennikiem jest podkład Colorstay™ marki REVLON. Tak samo długo utrzymuje się na skórze, świetnie matuje i zapewnia naturalne wykończenie.

Jak nakładać podkład? Poznaj różne techniki aplikacji podkładu

fot. Podkład Double Wear Stay-in-Place Estée Lauder, cena: 189 zł; podkład ColorStay™ REVLON, cena: ok. 25 zł/materiały prasowe

Podkład Light Reflecting Foundation od NARS to makijaż i pielęgnacja w jednym. Wyrównuje koloryt, maskuje niedoskonałości, nadaje skórze pięknego blasku i jednocześnie chroni przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznym, w tym światła niebieskiego. Ma aż 36 odcieni i oferuje krycie od średniego do mocnego. Jest odpowiedni dla każdego rodzaju skóry, w tym skóry wrażliwej. To cudo kosztuje 255 zł, ale istnieje też tańsza opcja — podkład Infallible 24h Matte Cover od L’Oreal Paris. Zapewnia efekty jak podkład z wyższej półki.Dobrze kryje, nie podkreśla zmarszczek i suchych skórek, jest odporny na pot oraz wodę. Podkład ma mnóstwo pozytywnych opinii.

fot. Podkład Light Reflecting Foundation, NARS, cena: 255 zł; podkład Infallible 24h Matte Cover, L’Oreal Paris, cena: ok. 74 zł/materiały prasowe

Wodoodporny Podkład Backstage Face & Body Foundation marki DIOR to ulubiony kosmetyk wielu wizażystów. Kosmetyczna perełka. Ma jedwabiście lekką konsystencję, łatwo się rozprowadza, zapewnia średnie krycie i doskonale stapia się ze skórą. Tańszym zamiennikiem jest podkład Face Adapt od CHRISTIAN LAURENT, dostępny w drogeriach Rossmann. Nie ma tak świetnej trwałości, jednak zapewnia bardzo podobny efekt. Cera wygląda świeżo i promiennie przez długi czas.

fot. Podkład Backstage Face & Body Foundation DIOR, cena: 229 zł; podkład Face Adapt CHRISTIAN LAURENT, cena: 29,99 zł/materiały prasowe

Reklama

Czytaj także:

Podkłady matujące: 10 najlepszych, które zapewnią ci nieskazitelny wygląd przez cały dzień

Podkład z filtrem: 6 najlepszych, które zapewnią ci nieskazitelną cerę i maksymalną ochronę

Podkład na jesień: 17 kosmetyków, które matują i kryją bez efektu maski

Najlepsze podkłady z drogerii Rossmann: 5 top produktów dla wymagającej skóry