Na kosmetyki wcale nie trzeba wydawać fortuny. Szczególnie na te do makijażu - dobre cienie do powiek, tusz czy szminkę można znaleźć za naprawdę niewielkie pieniądze. Robiłyśmy już zestawienie naszych kosmetycznych hitów do 20 zł teraz przeszedł czas na sezonowe nowości w najlepszych cenach.

Reklama

Kosmetyczne hity na jesień

Tej jesieni szczególnie polecamy brokatowe lakiery do paznokci, które nadają manicure nowy wymiar. Jesteśmy zakochane w intensywnie czerwono-pomarańczowym różu do policzków i kasetce cieni do powiek, którą z łatwością wyczarujesz idealny smoky eyes! Zajrzyjcie do naszej galerii! Macie swoje kosmetyczne hity na jesień?

Reklama

Więcej o kosmetykach:

Azjatyckie kosmetyki to światowy hit!

WOW! Najnowsze trendy w zdobieniu paznokci

Najpiękniejsze kasetki cieni do powiek

W naszej galerii znajdziecie kosmetyki na jesień do 20 zł: