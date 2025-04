Żadna z nas nie lubi przepłacać. Większość woli mieć więcej niedrogich kosmetyków niż kilka drogich i ekskluzywnych. Dla tych z Was, które (tak jak my) są uzależnione od kupowania kosmetyków, przygotowałyśmy zestawienie 20 produktów nie droższych niż 10 zł!

Kosmetyki do 10 zł - nasze hity

Znajdziecie wśród nich m.in. pomadki do ust, cienie do powiek, lakiery do paznokci, maseczki do twarzy czy krem do rąk. Naszym absolutnym hitem są poczwórne cienie do powiek od marki H&M, którymi wyczarujesz nimi najmodniejszy makijaż tego sezonu i pogrubiający tusz do rzęs od Essence. A Wy co wybieracie?

