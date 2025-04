Maseczka oczyszczająca nie jest częścią codziennej rutyny pielęgnacyjnej, ale jest to ten rodzaj produktu, który warto mieć zawsze pod ręką. Bez względu na to, jaki masz rodzaj skóry (trądzikową, z zaskórnikami, wrażliwą, suchą) maseczka oczyszczająca to klucz do czystej, pięknej cery. Dzięki odpowiednim kombinacjom składników aktywnych, zrehabilituje ją natychmiast — wyreguluje produkcję sebum, wysuszy wypryski i zapobiegnie powstawaniu nowych, rozjaśni, dotleni oraz sprawi, że serum i krem zadziałają dużo lepiej. Najbardziej skuteczne będą produkty na bazie glinki i kwasów.

Maseczka oczyszczająca powinna być wpisana na stałe do tygodniowego harmonogramu pielęgnacji i w zależności od potrzeb skóry, robiona z różną częstotliwością. Jeśli masz cerę trądzikową, sięgaj po nią min. 2-3 razy tygodniu, jeśli jest bezproblemowa — wystarczy profilaktycznie jeden zabieg. Dobra maseczka oczyszczająca nie musi być droga. Oto 8 produktów do 20 zł, które dają natychmiastowe efekty.

Zielona glinka kambryjska jest potężnym składnikiem w walce z niedoskonałościami. Maseczka od Dermaglin skutecznie zmniejsza stany zapalne i hamuje powstawanie nowych. Ponadto, minimalizuje łojotok, zwęża pory, regeneruje, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia. Jedna z moich ulubionych i zawsze ją polecam. Nigdy nie zawodzi. Świetnie też sprawdza się jako punktowy preparat na wypryski — szybko je wysusza i przyspiesza gojenie.

fot. Maseczka oczyszczająca do cery trądzikowej, Dermaglin, cena: 7,49 zł/materiały prasowe

Maseczka nasączona ekstraktem z drzewa herbacianego dedykowana jest dla skóry problemowej. Tonizuje ją i łagodzi stany zapalne. Jest obficie nasączona i dobrze przylega do twarzy. Nadmiar esencji można wmasować w dekolt.

fot. Maseczka oczyszczająco-łagodząco w płachcie z ekstraktem z drzewa herbacianego, Missha, cena: 8,99 zł/materiały prasowe

Naturalna oczyszczająca maseczka z węglem aktywnym przywraca skórze równowagę w 15 minut. Jest odświeżona, nawilżona i oczyszczona. Zawiera aktywny węgiel drzewny, aloes (20%), 3 różne typy kwasu hialuronowego, ekstrakt ze skórki cytryny, glicerynę oraz witaminę E. Przeznaczona do każdego rodzaju skóry.

fot. Maseczka oczyszczająca do twarzy w płachcie z aktywnym węglem, EQUILIBRA, cena: 14,99 zł/materiały prasowe

Dobrą maseczką oczyszczającą może też pochwalić się Ziaja. Maseczka bogata jest w siarkę, magnez, wapń oraz mangan, a także jest źródłem mikroelementów: krzemu (około 45%), glinu (około 30%) i żelaza (około 2,5%). Normalizuje wydzielanie sebum oraz łagodzi podrażnienia. Przeznaczona do skóry tłustej, mieszanej i trądzikowej.

fot. Maseczka oczyszczająca do twarzy z szarą glinką, Ziaja, cena: 2,50 zł/materiały prasowe

Oczyszczająca maseczka marki Polana zawiera aż 98% składników pochodzenia naturalnego. Głównym składnikiem jest tutaj czerwona koniczyna. Skóra po użyciu wygląda świeżo, promiennie, jest gładka i miękka. Nie pozostawia uczucia ściągnięcia.

fot. Maseczka oczyszczająca do twarzy, Polana, cena: 4,99 zł/materiały prasowe

Dobre efekty zapewnia również maseczka HempMe marki Revuele. W składzie znajdziemy silnie nawilżający olej z nasion konopi tłoczony na zimno, olejek ze słodkich migdałów, tlenek cynku i kaolin. Nałóż ją, aby wygładzić skórę, usunąć nadmiar sebum oraz zwęzić pory.

fot. Maseczka oczyszczająca do twarzy Help Me, Revuele, cena: 15,99 zł/materiały prasowe

