Nasza przygoda z rozświetlaczami zaczęła się dobrych kilka (a może już nawet kilkanaście) lat temu, gdy w nasze ręce wpadł Mary-Lou Manizer od The Balm. Ten kultowy już produkt od razu nam się spodobał, a warto wspomnieć, że to były czasy, w których nie było jeszcze Instagrama i nikt nie lansował efektu „tafli szkła" na twarzy.

Pierwsze próby były dość nieśmiałe, ale koleżanki zawsze pytały: "co masz takiego pięknego na policzkach?" Od tamtej pory minęło mnóstwo czasu, a rozświetlacz zyskał miano kosmetyku do makijażu pierwszej potrzeby. Znajdziesz je teraz w ofercie każdej liczącej się marki. Ceny zaczynają się od kilku złotych, a kończą nawet nie kilkuset.

Zawsze hołdujemy zasadzie, że dobry kosmetyk wcale nie musi być drogi. Na dowód tego przygotowałyśmy zestawienie 5 najlepszych produktów, których ceny nie przekraczają 19 złotych. I naprawdę są godne polecenia.

Rozświetlacz Face Illuminator Powder, My Secret, cena 15,90 zł

Rozświetlacz dostępny jest w jednym, beżowym odcieniu, który pasuje do większości karnacji. Można nim osiągnąć pożądany efekt tafli, nie ma w sobie żadnych drobinek. Jest łatwy w obsłudze i bardzo trwały.

Rozświetlacz Diamond Illuminator, Wibo, cena 11,90 zł

Rozświetlacz, oprócz tego, że daje ładny, lśniący efekt, to jest bogaty w witaminę E i proteiny jedwabiu, dzięki czemu nadaje skórze miękkość, gładkość i jedwabistość. Dostępny jest w jednym kolorze - nazwałybyśmy go szampańskim o chłodnym odcieniu. Plus za trwałe opakowanie.

Rozświetlacz Glow and Go!, Eveline, cena 18,90 zł

Dostępny jest w dwóch odcieniach: chłodnoperłowym i złocistym. Tworzy efekt tafli już za jednym pociągnięciem. Niektóre dziewczyny twierdzą, że to najintensywniejszy blask jaki widziały!

Rozświetlacz, Lovely, cena 10,90 zł

Dostępny jest w dwóch odcieniach: złotym i srebrzystym. O ile ten pierwszy bardzo nam się podoba, to ten drugi jest tak chłodny, że zastanawiamy się jakim karnacjom pasuje.

Jest miękki, niemal kremowy i można nim stworzyć piękny, szklany efekt. Niestety, ma minus - niezbyt estetyczne i trwałe opakowanie.

Rozświetlacz Re-loaded, Makup Revolution, cena 15 zł

Rozświetlacz dostępny jest w aż 6 kolorach - od ciepłych beży po lodowatą szarość. My zdecydowałyśmy się na kolor Just My Type. Pięknie rozświetla buzię i jest przyjemnie kremowy, więc doskonale się go nakłada. Jedynym minusem jest słaba dostępność. Kupicie go głównie w sklepach internetowych.

