Kuferek na kosmetyki może wydawać się zbędnym gadżetem, ale do zmiany zdania wystarczy zwykle jeden rozsypany w walizce cień do powiek. Sprawdzają się one jednak nie tylko w podróży, ale i na co dzień w domu - i to wcale nie tylko u zawodowych makijażystek. W Lidlu kuferek na kosmetyki kosztuje teraz tylko 59 zł. Jak wygląda?

Kuferek na kosmetyki z Lidla

To pierwszy raz, kiedy w dyskoncie można kupić taki kuferek. Jest dostępny w 2 kolorach - czarnym oraz różowym. Obie wersje kuferka na kosmetyki z Lidla mają solidne zapięcie i obicie z aluminium, dzięki czemu nie będziesz musiała martwić się o jego zawartość.

fot. Materiały prasowe

W środku kuferków na kosmetyki z Lidla znajdują się 4 ruchome przegródki, w których z łatwością umieścisz pędzle i inną kolorówkę. Ich wnętrze wyłożone jest czarnym aksamitem, który łatwo się czyści, a jednocześnie nadaje bardzo eleganckiego i profesjonalnego wyglądu.

Podobnej wielkości kufry Inglota kosztują od 185 zł w górę - trzeba więc przyznać, że oferta dyskontu jest wyjątkowo korzystna. Co więcej, kuferek na kosmetyki z Lidla jest objęty 3-letnią gwarancją. Chociaż więc jest bardzo solidny dzięki aluminiowym, zaokrąglonym okuciom, masz pewność, że jeśli coś się z nim stanie, będziesz mogła go zareklamować.

Wymiary kuferka na kosmetyki marki MioMare to 25 cm wysokości, 17 cm szerokości oraz 17,5 cm głębokości. Zmieści więc wszystkie najpotrzebniejsze kosmetyki, a jednocześnie będziesz mogła go z łatwością spakować w podróż.

