Alterra to jedna z marek własnych drogerii Rossmann. Jej produkty są wegańskie, mają świetnie przemyślane składy, a do tego rewelacyjnie działają. Do niedawna w polskich Rossmannach dostępna była wyłącznie oferta kosmetyków do pielęgnacji marki. Niedawno wkroczyła też kolorówka - bardzo doceniana i lubiana w Niemczech. W ofercie znajdziesz podkłady, pudry, bronzery, korektory i tusze do rzęs. Wszystko w świetnych cenach!

Reklama

Tusz wydłużający rzęsy XXL Lenght Mascara Alterra w Rossmannie

Głównym zdaniem tuszu XXL Lenght Mascara jest wydłużenie rzęs - i robi to naprawdę spektakularnie. Poza tym doskonale je rozdziela i nadaje włoskom piękny, czarny, błyszczący kolor.

Tusz w swoim składzie zawiera: olejek rycynowy, olejek ze słodkich migdałów, wosk z borówki, argininę, olej słonecznikowy, witaminę E, glicerynę. Ta mieszanka powoduje, że rzęsy nie tylko od razu lepiej wyglądają, ale również stają się mocniejsze, bardziej nawilżone, sprężyste i elastyczne z każdą kolejną aplikacją.

Tusz nadaje się dla osób noszących soczewki kontaktowe. Nie zawiera żadnych syntetycznych środków konserwujących.

Maskara Alterra regularnej cenie kosztuje 14,99 złotych. Teraz kupisz ją za 9,79 złotych stacjonarnie i online. Promocja trwa do 15 maja 2020 r.

Jak dbać o rzęsy, aby były jeszcze dłuższe?

Sprzymierzeńcem w walce o piękne, gęste, długie rzęsy jest odżywka. Możesz sięgnąć po gotową z drogerii albo przygotować domową odżywkę do rzęs z kilku prostych składników.

Najważniejsza w stosowaniu jest regularność - dobrze jest nakładać ją 2 razy dziennie - rano i wieczorem. Można je aplikować umytą szczoteczką po zużytym tuszu na całe włoski albo cieniutkim pędzelkiem wzdłuż górnej linii rzęs.

Taka pielęgnacja w połączeniu z maskarą o dobrym składzie poprawi kondycję rzęs w ciągu miesiąca - staną się mocne, gęste i lśniące.

Reklama

Więcej informacji o promocjach:

Krem CC, który daje efekt jak filtry z Instagrama

Ten rozświetlacz daje efekt jak Becca a jest 5 razy tańszy!

Marka od kultowego pudru bananowego ma też korektor!