HugoEnergise to cytrusowo-drzewny zapach stworzony przez Hugo Bossa zmyślą o dynamicznych mężczyznach, mieszkańcach wielkich mertopolii, 75 ml – 195zł.

Reklama

Kultowa woda perfumowana Flower by Kenzo tym razem w wydaniu orientalnym. Flower by Kenzo Oriental to nowy kadzidlany zapach we flakonie ozdobionym kaligraficznym kwiatem, 50 ml – 315 zł.

Christian Lacroix jest znany z wyjątkowo kobiecych kreacji. Taki jest też najnowszy zapach Tumulte, pachnący smakowitymi owocami i ubrany w koronkową „sukienkę”, 50 ml – 205 zł.

Miłośniczkom zapachu Calvina Kleina Obsession z pewnością przypadnie do gustu nowa kwiatowo-orientalna kompozycja Obsession Night, 50 ml – 270 zł.

Kuszący świat Oscara de La Renty tym razem w wydaniu zapachowym. Świeży Oscar Citrus i kwiatowy Oscar Violet to dwie wody toaletowe dla współczesnych romantyczek, 50 ml – 179 zł.

Woda toaletowa Gerry Weber Red Edition to kropla rozgrzewającej czerwieni dla ciała i zmysłów – elegancka ciepła kompozycja, idealna na świąteczne spotkanie przy kominku, 30 ml – 87 zł.

Woda perfumowana Tribute Mary Kay to idealna propozycja prezentu dla kobiety w każdym wieku. Delikatna, kwiatowa kompozycja przypadnie do gustu i nastolatce, i jej mamie, 50 ml – 140 zł.

Moschino Friends Men to cytrusowo-drzewna woda toaletowa dla młodych mężczyzn, uosabiająca radość życia, spontaniczność i temperament przypisywane Włochom, 75 ml – 202 zł.

Reklama

Opracowanie Marta Sadkowska