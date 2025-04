Expert: dr Marta Majszyk-Świątek - kosmetolog z wieloletnim stażem, technolog produkcji kosmetyków, Safety Assessor, biolog, wykładowca akademicki.

Miedź stanowi mikroelement niezbędny do prawidłowego funkcjonowania nie tylko skóry, ale całego organizmu-mówi dr Marta Majszyk-Świątek.

Peptydy miedziowe wspierają funkcjonowanie wielu procesów enzymowych w skórze, między innymi odpowiadają za tworzenie "rusztowań" kolagenowych, utrzymanie odpowiedniej pigmentacji skóry, a także procesy antyoksydacyjne. Te ostatnie są niezwykle ważne w kontekście opóźniania procesów starzenia i dbania o zdrowy wygląd skóry.

Miedź odpowiada za szereg procesów związanych z układem hormonalnym oraz układem krwionośnym, co bezpośrednio przekłada się na funkcjonowanie i wygląd skóry.

Dzięki odpowiedniemu stężeniu miedzi, komórki mogą poprawnie spełniać swoje funkcje i chronić ciało przed negatywnymi czynnikami zewnętrznymi.

Peptydy miedziowe pośredniczą w naturalnych procesach obrony skóry przed promieniowaniem, biorą także udział w odpowiedzi immunologicznej.

Rzec można, że dostarczenie skórze cząsteczek zawierających miedź daje efekt wszechstronnego działania na jednocześnie kilkunastu płaszczyznach, jeśli chodzi o komórki naskórka. Ma to kluczowe znaczenie w procesach regeneracyjnych, a także w przypadku pracy z bliznami. Pomaga spłycać bliny oraz poprawia jakość skóry w miejscu uszkodzenia. Rewolucyjna technologia pomagająca umieszczać peptydy miedziowe w odpowiednich warstwach, pozwala oddziaływać w sposób bardzo celowany i planowany na konkretne defekty skóry.

Przy długotrwałym i sumiennym stosowaniu kosmetyków z peptydami miedziowymi możemy spodziewać się znacznej poprawy w zakresie anti aging, ale także lepszej odporności skóry, wsparcie mikrobioty skóry, a także przede wszystkim poprawy jakości skóry. Odpowiedni dobór składników aktywnych do pielęgnacji domowej jest kluczem do sukcesu i przedłużeniem działania terapii gabinetowych – mówi dr Marta Majszyk-Świątek.

Poniżej przełomowe kosmetyki od marki AVA dostępne w drogeriach HEBE i na hebe.pl:

AVA Aktywne Peptydy

serum poprawiajace kondycje skory z peptydem miedziowym

Silne działanie przeciwzmarszczkowe i regenerujące w jednym flakonie!

Ten produkt, to prawdziwy superbohater w walce ze zmarszczkami i niedoskonałościami skóry! Dzięki zawartości peptydu miedziowego o stężeniu 3% wspiera cerę w regeneracji i naprawie.

Relaksacja mięśni twarzy i wyrównanie kolorytu

Hexapeptyd-8, to sekret gładszej skóry – pomaga rozluźnić mięśnie twarzy odpowiedzialne za zmarszczki mimiczne. Dodatkowo, niacynamid, ekstrakt z malachitu i szafranu nawilżają oraz wyrównują koloryt skóry.

Napięta i wygładzona skóra

Dzięki tym potężnym składnikom, Twoja skóra stanie się bardziej napięta, wygładzona i jędrna.

AVA Aktywne Peptydy

maska napinajaco rozswietlajaca do twarzy z efektem glow

Żelowy koktajl dla Twojej skóry

Dzięki drobinkom rozświetlającym, napina i wygładza skórę, zapewniając efekt "GLOW".

Elastyczność i jędrność

Zawarty w niej tetrapeptyd-7 zwiększa jędrność i elastyczność skóry, jednocześnie łagodząc wszelkie podrażnienia. Tripetyd-1 miedziowy dodaje elastyczności i napięcia, a ekstrakty z pieprzu syczuańskiego i alg intensyfikują działanie peptydów, zapewniając spektakularne efekty.

Natychmiastowy lifting i promienny wygląd

Napinający kompleks natychmiastowo liftinguje skórę sprawiając, że wyglądasz świeżo i młodo. A subtelne, złote drobinki zapewniają efekt rozświetlenia.

aktywne peptydy

