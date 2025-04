Kosmetyki świetnie sobie radzą z nadmiernym przesuszeniem, zrogowaceniami i pękającym naskórkiem, wyraźnie poprawiają kondycję skóry i komfort chodzenia, a stosowane systematycznie działają profilaktycznie, utrzymując efekt miękkich i gładkich stóp na dłużej.

Wegańskie formuły stworzono z myślą o potrzebach skóry stóp – zawierają jedynie to co najcenniejsze dla skóry, bez zbędnych wypełniaczy, sztucznych barwników, czy syntetycznych kompozycji zapachowych. Wszystkie produkty pachną naturalnymi ekstraktami ziołowymi, m.in. z lawendy, szałwii, zielonej mięty, werbeny, zielonej herbaty. A błękitny odcień formuł to zasługa naturalnego ekstraktu z alg spirulina.

Kuracja z mocznikiem SHEFOOT tworzą:

Zmiękczająco-wygładzający krem-preparat do stóp, z mocznikiem 40%

Działający wielopoziomowo zaawansowany preparat do pielęgnacji skóry stóp i pięt, o działaniu złuszczającym, zmiękczającym i wygładzającym skórę. Dzięki zawartości mocznika w stężeniu 40% znikają zrogowacenia i zgrubienia naskórka, a skóra staje się gładka i miękka w dotyku. Zawarte w nim masło shea, naturalne roślinne oleje oraz algi spirulina – odżywiają i regenerują skórę, a duet – alantoiny i D-panthenolu skutecznie łagodzi podrażnienia. Jego wegańska formuła zawiera także odświeżający kompleks naturalnych olejków eterycznych.

SKŁADNIKI AKTYWNE: mocznik 40%, mleczan sodu, masło shea, ekstrakt z zielonej herbaty, alantoina, D-panthenol

Regenerująco-kojąca witaminowa maść-preparat na pękające pięty, z mocznikiem 20%

Niezwykle bogata formuła przyniesie ulgę piętom ze skłonnością do pękania i rogowacenia. Kosmetyk odczuwalnie zmiękcza, wygładza i wspomaga regenerację skóry. W jego składzie znajdziemy mocznik w stężeniu 20%, który złuszcza i zmiękcza zrogowaciały naskórek oraz 25% kompleks lipidów, o silnym działaniu odżywczym, wygładzającym i zmiękczającym naskórek. Działanie kondycjonujące, nawilżające i kojące wzmacniają witaminy A, E i B5 oraz lanolina, a kompleks naturalnych olejów eterycznych działa odświeżająco na skórę.

SKŁADNIKI AKTYWNE: mocznik 20%, kompleks lipidowy 25%, witamina A, witamina E, witamina B5, lanolina, masło shea, ekstrakt z zielonej herbaty.

Super lekki dezodoryzujący żel-preparat do stóp, z mocznikiem 5%

Lekki żel dba o skórę stóp w miejscach szczególnie potliwych, skłonnych do rogowaceń, stwardnień i szorstkości. Kosmetyk zapewnia świeżość i komfort stopom każdego dnia bez względu na porę roku, a wygodna aplikacja ułatwia stosowanie. Żel bardzo szybko się wchłania, a dzięki zawartości naturalnego ałunu, mikro-srebra i ekstraktu z zielonej herbaty zapewnia uczucie długotrwałej świeżości i utrzymanie prawidłowej higieny, skutecznie chroniąc przed przykrym zapachem. Zawarte w formule olejki eteryczne działają odświeżająco na skórę stóp, pozytywnie wpływając na nasze poczucie komfortu.

SKŁADNIKI AKTYWNE: ałun, mikro-srebro, mocznik 5%, ekstrakt z zielonej herbaty, alantoina.

Wszystkie produkty wchodzące w skład Kuracji z mocznikiem są przyjazne diabetykom, idealne także dla skóry wrażliwej.

Kuracja z mocznikiem dostępna jest m.in. w drogeriach Hebe.

