Marka MIYA to jedna z najbardziej instagramowych polskich marek. Piękne, kolorowe, dziewczęce opakowania i charakterystyczne logo sprawia, że aż chce się robić zdjęcia jej produktom!

Reklama

Ale MIYA to nie tylko wygląd - wszystkie produkty są wegańskie i nie są testowane na zwierzętach, a większość z nich ma starannie przemyślane składy. Jednym z nich jest krem rozświetlający Secret Glow.

Krem rozświetlający Secret Glow Miya

Krem wzbogacony jest o witaminy C, E, B3, prowitaminę B5, kwas hialuronowy, ekstrakt z kwiatów peonii, pielęgnacyjne olejki oraz, to co daje cerze prawdziwy blask - delikatnie opalizujące drobinki miki.

Krem ma delikatną, nietłustą formułę. Już po pierwszym użyciu cera zyskuje nawilżenie i wygładzenie.

Krem, jak wszystkie produkty marki MIYA, nie zawiera silikonów, parafiny, PEG-ów, olejów mineralnych i parabenów. Nadaje się dla wszystkich typów skóry, także naczynkowej i wrażliwej. Podoba nam się to, że można go wykorzystać na kilka sposobów.

Kremu można używać jako:

krem pod oczy - wygładza skórę, zmniejsza widoczność cieni pod oczami oraz rozświetla spojrzenie,

krem do twarzy i dekoltu - upiększa, rozjaśnia, redukuje ślady zmęczenia,

baza pod makijaż - przygotowuje skórę do nałożenia makijażu,

maseczka bankietowa - ekspresowo nawilża, upiększa, rozświetla.

Krem rozświetlający MIYA - cena

Krem w regularnej cenie kosztuje 37,99 zł. Teraz kupisz go już za 26,99 zł w najnowszej promocji w drogeriach Hebe, która potrwa do 29 lutego 2020 r.

Reklama

Więcej informacji o promocjach: