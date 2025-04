Oczyszczanie twarzy to najważniejszy punkt w codziennej pielęgnacji twarzy. Najlepiej, jeśli przebiega dwuetapowo - najpierw myjemy buzię mieszanką olejów (rycynowy w połączeniu z ulubionym olejkiem do twarzy), a dopiero później sięgamy po żel lub piankę (jej skład powinien opierać się na delikatnych detergentach).

Idealny produkt do mycia twarzy udało nam się znaleźć w drogeriach Kontigo - to arbuzowa pianka marki Watermellow.

Pianka na mycia twarzy Watermellow w Kontigo

Pianka przeznaczona jest do codziennej pielęgnacji każdego rodzaju cery - dzięki swojej formule sprawdzi się nawet przy tych wrażliwych, naczynkowych i delikatnych.

Produkt dokładnie oczyszcza skórę nie powodując przy tym żadnego przesuszenia, ściągnięcia czy podrażnienia. Jego formuła oparta jest o bogate w antyoksydanty ekstrakty z arbuza i granatu, które odświeżają i rewitalizują skórę oraz aloes i glicerynę, które zapewniają jej odpowiednie nawilżenie i ukojenie.

Pianka ma lekką formułę - jest bardzo puszysta - w kontakcie z wodą nie znika, więc można nią masować twarz dokładnie tak długo, jak mamy na to ochotę.

To, co może przysporzyć jej spore grono zwolenniczek to zapach - pianka pięknie i owocowo pachnie. Bardzo doceniamy również jej opakowanie - aplikator jest bardzo wygodny w użyciu i dozuje odpowiednią ilość produktu.

Pianka zawiera 97% składników naturalnego pochodzenia. Nie zawiera agresywnych substancji myjących (tylko delikatne detergenty) więc idealnie sprawdzi się dla każdej z nas.

Ile kosztuje pianka na mycia twarzy Watermellow?

Pianka w regularnej cenie kosztuje 23,99 złotych. Teraz kupisz ją za 19,90 złotych w drogeriach Kontigo (jest to jednak cena z kartą lojalnościową). Bez karty za piankę zapłacisz 21,99 złotych.

W serii Watermellow jest aż 13 produktów – zarówno do pielęgnacji twarzy jak i ciała i wszystkie teraz możesz kupić w promocyjnej cenie.

