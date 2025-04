Marki Anastasia Beverly Hills chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Znana jest przede wszystkim z produktów do brwi i rewelacyjnych palet do makijażu. Niestety, marka ma jedną wadę - jej produkty są drogie.

Dla tych z was, które nie mogą pozwolić sobie na kupno palety cieni do powiek za 250 zł, znalazłyśmy tańszą alternatywę - paletę marki Catrice, która właśnie trafiła do sprzedaży.

Paleta do makijażu Pro Catrice w drogerii Hebe

Marka Catrice jest uwielbiana przez fanki makijażu. Nic dziwnego - produkty są świetnej jakości, dobrze napigmentowane, a do tego w rozsądnych cenach.

Przedstawiamy nowość marki - paleta cieni do powiek, skomponowana tak, aby można nią było wykonać makijaż zarówno dzienny, jak i wieczorowy.

W palecie marki Catrice znajdziesz 14 cieni (podobnie jak u Anastasia Beverly Hills) - od matowych, przez satynowe aż po prawdziwie brokatowe. W wersji Neon Earth (na zdjęciu) królują ciepłe odcienie - złoto, pomarańcze, zgaszone czerwienie i brązy, a w wersji Next-Gen Nudes pudrowe róże i przydymione brązy.

Pierwszą paletę polecamy przede wszystkim ciepłym karnacjom - kolory pięknie podkreślą ciemne i zielone oczy. Druga idealnie nadaje się dla chłodnych blondynek i szatynek.

Paleta Pro marki Catrice - cena

Palety kosztują po 44,99 zł. Oferta marki Catrice jest dostępna we wszystkich drogeriach Hebe. Warto sprawdzać aktualne promocje, bo bardzo często produkty marki przeceniane są nawet o 50%.

