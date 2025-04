Marka Huda Beauty, założona przez Hudę Kattan - beauty blogerkę pochodzącą z Dubaju, kojarzona jest przede wszystkim z matowymi pomadkami i paletami cieni do powiek. Niestety, nie każda z nas może pozwolić sobie na kosmetyki sygnowane jej imieniem - ceny niektórych produktów zwalają z nóg.

Na rynku istnieją jednak zamienniki, nie tylko utrzymane w niemal identycznej kolorystyce, ale również mające podobną jakość. Jednym z takich produktów jest paleta New Neutral od marki Revolution Pro. Porównajmy ją do 8 razy droższej palety Nude Huda Beauty!

​Paleta New Neutral Revolution Pro w Rossmannie

W palecie New Neutral znajdziesz 15 cieni utrzymanych w złoto-brązowych kolorach i o różnych wykończeniach: matowych, satynowych, brokatowych i foliowych. Nasycenie barw jest nieco cieplejsze niż tej w Nude od Huda Beauty, ale niektóre z odcieni są niemal identyczne.

W palecie Revolution Pro znajdują się zarówno matowe, neutralne cienie - najjaśniejsze, które świetnie sprawdzą się do blendowania to Neutral, Delight i Based. Poza tym 2 matowe brązy - Glamour i Shadow, które posłużą jako baza.

Dodatkiem do brązowo-beżowej gamy jest Hidden, czyli brokatowe bordo i Zoned oraz Rumour - dwie matowe czerwienie. Połysku nada Glitzed, jako szampański beż oraz Magic, popielata szarość. Najbardziej brokatowym cieniem jest Jazz it Up i Golden - dodane w kącikach oczu pięknie rozświetlą spojrzenie.

Cienie potrafią w nienagannym stanie wytrzymać cały dzień. Doskonale się blendują, są trwałe i wydajne. Mają przyjemną, miękką konsystencję. Paleta skonstruowana jest tak, że da się nią stworzyć zarówno seksowny makijaż wieczorowy, jak i delikatny makijaż na co dzień.

Nie tylko kolorystyka i trwałość palet jest zbliżona - podobne są również kasetki - wykonane z grubej, porządnej tektury, z lusterkiem w środku. Poniżej zobaczyć możesz paletę Nude od Huda Beauty.

Ile kosztuje paleta Revolution Pro?

Paleta Revolution Pro w regularnej cenie kosztuje 59,99 złotych. Teraz kupisz ją za 38,99 złotych w drogeriach Rossmann. Promocja trwa do 24 kwietnia 2020 r.

