Marka Urban Decay kojarzona jest przede wszystkim z kultowymi już paletami cieni do powiek Naked. Do tej pory opierały się na neutralnych brązach, beżach i szarościach. Najnowsza z nich - Naked Cherry to hołd dla czerwieni, fioletów i różu.

Bardzo podobną paletę na rynek wypuściła marka Eveline. Ruby Glamour to gorąca nowość! Stworzysz nią zarówno delikatny, dzienny makijaż jak i ten mocno wieczorowy.

Paleta Ruby Glamour Eveline w Rossmannie

W palecie Ruby Glamour znajdziesz 12 kolorów cieni do powiek o różnych wykończeniach - od matowych przez satynowe aż po metaliczne. Kolory zostały bardzo harmonijnie dobrane - jeden płynnie przechodzi w drugi, od pudrowego beżu, przez złamane róże i czerwienie, aż po intensywny fiolet i brąz.

Formuła cieni pozwala na płynne blendowanie, co bardzo ułatwia stworzenie seksownego smoky eyes.. Cienie są mocno napigmentowane. Wytrzymują na powiekach cały dzień bez poprawek i osypywania się.

W palecie znajduje się lusterko i dwustronny, profesjonalny pędzelek, którego kształt pozwala na precyzyjną aplikację i zatarcie granic zarówno na górnej i dolnej powiece.

A teraz porównajmy ją z paletą Naked Cherry. Kolory w palecie Ruby Glamour są nieco cieplejsze niż w palecie Urban Decay (zwróć uwagę na piąty cień - Coral i czwarty od końca - Jasper). Są też odrobinę bardziej różowe niż w pierwowzorze - brak tutaj stonowanych brązów.

Paleta Urban Decay kosztuje 219 zł. Kupisz ją w perfumeriach Sephora. Paleta od Eveline kosztuje 56,99 złotych i jest do kupienia w drogeriach Rossmann.

