Dobrze skomponowana paleta do makijażu jest na wagę złota. Oczywiście najlepsza to ta, w której każdy kolor dobierany jest indywidualnie - kupujesz pustą kasetkę i wybierasz poszczególne odcienie.

Są jednak na rynku palety uniwersalne, stworzone tak, aby pasowały do prawie każdej karnacji - udało nam się znaleźć tę idealną, oczywiście zakładając, że większość Polek ma urodę klasycznej Słowianki. To paleta Charming Look od marki KOBO.

Paleta Charming Look od KOBO w Drogeriach Natura

W tej magnetycznej palecie znajduje się 10 wysokiej jakości cieni - 6 matowych, 3 perłowe i 1 matowy z drobinkami. Każdy z nich przymocowany jest na magnes - po skończeniu cienia można dokupić do niego wkład (bardzo ekonomiczne rozwiązanie).

Gama kolorystyczna opiera się na neutralnych beżach i brązach - od bardzo jasnego, który idealnie sprawdzi się do blendowania tuż pod łukiem brwiowym, przez nieco ciemniejsze, czekoladowe tony aż bo czerń (sprawdzi się np. do modnych kresek).

Cienie są świetnie napigmentowane, doskonale „przylegają" do powieki, dobrze się rozcierają i zachowują trwałość przez długi czas.

To paleta, którą stworzysz każdy podstawowy, klasyczny makijaż - jest idealna zarówno do makijażu dziennego jak i bardziej wieczorowego looku. Do wyboru jest jeszcze wersja Glamour ze zdecydowanie cieplejszymi odcieniami na bazie koralowych i pomarańczowych oraz Pearl Illusion, oparta na różach i fioletach.

Paleta Charming Look od KOBO - cena

Paleta w regularnej cenie kosztuje 64,99 zł. Teraz kupisz ją za 38,99 złotych w drogeriach Natura - zarówno stacjonarnie jak i w sklepie internetowym. Promocja trwa do 11 marca 2020 r.

