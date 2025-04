Maseczka do twarzy powinna stanowić nieodłączny element naszej pielęgnacji. Wystarczy, że będziesz stosować ją 2 razy w tygodniu, a skóra odzyska blask, stanie się bardziej nawilżona i odżywiona.

Jedną z naszych ulubionych masek jest rozświetlająca maska marki Perfecta. Teraz kupisz ja przysłowiową złotówkę w drogeriach Rossmann.

Koktajlowa maseczka S.O.S. Perfecta w Rossmannie

Maseczka ma lekką, nieco rzadką konsystencję. Przeznaczona jest dla każdego typu cery - dla tych tłustych i mieszanych świetnie sprawdzi się jako maska bankietowa, np. przed wielkim wyjściem, a dla skór suchych, o szarym kolorycie może stanowić uzupełnienie codziennej pielęgnacji.

Natychmiast po zastosowaniu maski skóra odzyskuje dawny blask i promienny wygląd. Zostają zniwelowane oznaki zmęczenia i niedotlenienia. Cera staje się idealnie wygładzona, rozświetlona i odświeżona.

Dużą zaletą maseczki jest również to, że sprawdza się jako... baza pod makijaż. Doskonale przedłuża trwałość makijażu i sprawia, że nawet kryjący podkład zyskuje satynowe wykończenie i świetlistość.

Cenne składniki:

24-karatowe złoto, które stymuluje syntezę kolagenu, a także poprawia elastyczność skóry,

kwas hialuronowy, który doskonale nawilża i przynosi ukojenie odwodnionej skórze,

oligolift, czyli unikalny kompleks, który błyskawicznie wygładza,

rozświetlające pigmenty, które niwelują oznaki zmęczenia i redukują widoczność zmarszczek.

Zalety maseczki doceniają również Wizażanki.

Używam zawsze, kiedy moja cera jest zmęczona, poszarzała, nosi ślady niewyspania itp. Maseczka posiada miły, lekko perfumowany zapach. Szybko się wchłania, nie zapycha skóry i nie podrażnia jej. Po jej zastosowaniu makijaż trzyma się na twarzy o wiele dłużej. Maseczka delikatnie rozświetla skórę, poprawia też jej koloryt, nawet wtedy, kiedy nie malujemy się. Ten efekt utrzymuje się przez kilka godzin. Drobinki są, ale nie są one jakieś wielkie - nie grozi nam więc efekt mieniącej się choinki na twarzy. Dla osób, które zmagają się z poszarzałą cerą - pozycja obowiązkowa.

Codzienna maseczka rozświetlająca, która fajnie nawilża i zostawia skórę lekko promienną. Po nałożeniu, gdy przyjrzymy się skórze, ma delikatnie połyskujące mikrodrobinkami, co nadaje efekt fajnie wypoczętej cery. Z jednego opakowania spokojnie można zrobić dwie a nawet i trzy aplikacje, ja osobiście stosuję ją jako krem na dzień. Konsystencja raczej kremowa o delikatnym zapachu.

Maseczka w regularnej cenie kosztuje 2,49 zł. Teraz kupisz ją za 1,59 zł we wszystkich drogeriach Rossmann (stacjonarnie i online). Promocja trwa od 01.07.2020 do 15.07.2020 lub do wyczerpania zapasów.

Jak stosować maseczkę do twarzy?

Maseczka do twarzy powinna być nakładana zawsze na oczyszczoną i stonizowaną skórę. Możesz ją aplikować rano (wystarczy trzymać ją 10 minut), wtedy skóra nie będzie potrzebowała już żadnego serum ani kremu - od razu po jej zastosowaniu nakładaj podkład lub krem BB.

Jeśli wolisz stosować maskę wieczorem, możesz zostawić ją na buzi aż do całkowitego wchłonięcia. Dopiero później nałóż serum i ulubiony krem na noc.

