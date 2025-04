Bazy pod makijaż mają tyle samo zwolenniczek co przeciwniczek. Te pierwsze doceniają ją za to, że przedłuża trwałość makijażu i ułatwia jego aplikację, a te drugie twierdzą, że to tylko kolejna, niepotrzebna warstwa na twarzy.

Reklama

Bez względu na to, do której grupy należysz, są sytuacje w których baza pod makijaż jest niezastąpiona - np. podczas większych wyjść i imprez, kiedy make up w nienagannym stanie musi wytrzymać więcej niż kilka godzin. Jedną z najlepszych i jednocześnie lekkich baz jest ta z linii Hydro od marki AA.

Hydro baza Glow AA w Rossmannie

Najbardziej lubimy ją właśnie za to, że jest niezwykle lekka i nie obciąża dodatkowo skóry - co przy wieloetapowym makijażu jest ogromną zaletą. Do tego świetnie nawilża skórę, dzięki zawartości kwasu hialuronowego. Zawiera również 24K złoto koloidalne, które pięknie i subtelnie rozświetla i dodaje blasku.

Baza ułatwia aplikację makijażu i przedłuża jego trwałość. Cera staje się momentalnie promienna i nawilżona. Ma przyjemny zapach, który tuż po aplikacji przestaje być wyczuwalny.

Jak ją stosować? Nanieś cienką warstwą na przygotowaną wcześniej skórę omijając okolice oczu. Najlepiej nakładać ją palcami - delikatnie wklepując. Możesz też wykorzystać do tego pędzel do makijażu. Gdy baza całkowicie się wchłonie, wykonaj makijaż.

Ile kosztuje baza rozświetlająca Hydro Glow AA?

Baza w regularnej cenie kosztuje 29,99 złotych. Teraz kupisz ją za 19,99 złotych we wszystkich drogeriach Rossmann.

Przeceniona jest również baza matująca (zielone opakowanie) i dodająca energii (różowe opakowanie) z tej samej linii. Promocja trwa do 31 marca 2020 roku.

Reklama

Więcej informacji o bazach pod makijaż: