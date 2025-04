Utlenialne szminki podbijają świat! I co więcej, nie jest to pomysł sprzed kilku miesięcy, a kilku dekad! Całkiem niedawno miałam okazję odkryć hit z lat 80-tych, na punkcie którego szalały swojego czasu wszystkie Polki - kultową pomadkę Celia, która powróciła na rynek w nowej odsłonie. I tak rozpoczęła się moja miłość do magicznych szminek zmieniających kolor...

Kosmetyk miesiąca: szminka, która zmienia kolor

Utlenialne szminki - co to takiego?

Utleniające się szminki nadają ustom indywidualny, jakby „przypisany" tylko im kolor. Nawet jeśli razem z przyjaciółką używacie tego samego koloru szminki np. zielonego, na ustach każdej z was będzie wyglądał nieco inaczej.

Kolor jest bardzo trwały, utrzymuje się na ustach przez dobrych kilka godzin. Pomadka nałożona na usta już po sekundzie zmienia ich odcień. Warto wspomnieć o tym, że kolor można „budować". Po jednym pociągnięciu wargi stają się lekko różowe/czerwone. Dopiero po kilku mają o wiele bardziej intensywną barwę. Zajrzyjcie do naszej galerii po najpopularniejsze utlenialne szminki! Miałyście już okazję którąś wypróbować?

