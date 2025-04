Szkoła makijażu Douglas

Niedawno użytkowniczki Polki.pl miały możliwość uczestniczenia w wyjątkowych warsztatach Szkoły Makijażu perfumerii Douglas. Warsztaty odbyły się w Perfumerii Douglas, w Arkadii, w wyjątkowym, specjalnie do tego przeznaczonym studio. Dziewczyny poznały tam triki wizażystów, najnowsze trendy w makijażu i były uczone jak samodzielnie wykonywać perfekcyjny make-up.

Jak świetnie się bawiły i czego nauczyły możecie zobaczyć w naszej foto-relacji! Teraz Wy także macie szansę uczestniczenia w podobnych warsztatach!

Warsztaty dla każdej z was

Przyjdź do perfumerii Douglas na Szkołę Makijażu! Podczas praktycznych, kilkuosobowych warsztatów pod okiem najlepszych wizażystów nauczysz się sztuki perfekcyjnego make-upu, a co najważniejsze – wykonasz go samodzielnie! Do wyboru: Rozświetlający – na co dzień, stonowany – do pracy, smoky eyes lub perfekcyjną kreskę na wielkie wyjścia

Przyjdź sama lub z grupą koleżanek do jednej z wybranych perfumerii Douglas i zapytaj o Szkołę Makijażu. Informacji na ten temat możesz szukać także na www.douglas.pl w zakładce Kalendarz Wydarzeń. Polki.pl polecają!

Lista perfumerii Douglas, w których odbywają się Szkoły Makijażu:

WARSZAWA, Arkadia, tel. 22/ 331 25 72 lub 73

WARSZAWA, CH Blue City, tel. 22/ 311 79 73 lub 74

KRAKÓW, Galeria Bronowice, tel. 12/290 06 35 lub 37

POZNAŃ, City Center, tel. 61 656 71 00 lub 01

LUBLIN, CH Atrium Felicity, tel. 81/ 452 88 40 lub 41

GORZÓW WIELKOPOLSKI, Nova Park, tel. 95/ 714 00 64 lub 65



Foto-relacja z warsztatów z udziałem użytkowniczek Polki.pl: