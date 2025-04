Szampony micelarne to nowość, która szturmem podbija serca kobiet. Szczególnie cenią je sobie panie walczące z przetłuszczającymi się włosami. Na czym polega działanie szamponów micelarnych? I czy naprawdę warto po nie sięgnąć?

Reklama

Przetłuszczające się włosy to problem wielu kobiet. Nadmierna praca gruczołów łojowych powoduje osadzanie się sebum na kosmykach. A to sprawia, że włosy włosy wyglądają nieestetycznie. W ekstremalnych sytuacjach niezbędne jest codzienne mycie. W takich przypadkach warto starannie przemyśleć dobór kosmetyków do pielęgnacji włosów oraz zastanowić się, czy np. nie stosujemy ich w nadmiarze. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na wybór szamponu. W odpowiedzi na problemy kobiet z nadmiernie przetłuszczającymi się włosami powstały szampony micelarne.

7 fryzur na wesele w stylu glamour, boho, minimalistycznym

Szampony micelarne - czy są skuteczne?

Kosmetyki micelarne do tej pory były powszechnie kojarzone jako produkty pielęgnacji twarzy. Płyny micelarne uchodzą za jedne z najlepszych preparatów do oczyszczania twarzy z makijażu, brudu czy sebum. Nic dziwnego, że producenci wpadli na pomysł, by wykorzystać działanie miceli również w szamponach do włosów. Micele delikatnie, a jednocześnie skutecznie, usuwają wszelkie zanieczyszczenia oraz doskonale odłuszczają. W przypadku płynów do demakijażu, nie jest koniecznie zastosowanie wody. Inaczej jest z szamponami micelarnymi. Woda jest niezbędna, by micele aktywowały swoje działanie. Korzystanie z szamponu micelarnego zatem nie różni się od stosowania normalnego szamponu do włosów. Co ciekawe, szampony micelarne doskonale radzą sobie nie tylko z osadzającym się na włosach sebum, ale mają również zastosowanie w zmywaniu z włosów olejów pielęgnacyjnych. Kobiety, które chętnie stosują olejowanie, docenią odtłuszczające działanie miceli.

Coraz więcej marek kosmetycznych wprowadza do swojej oferty szampony micelarne. Ceny tych produktów są zróżnicowane. Najtańsze można kupić już za kilkanaście złotych.

Na kolejnych stronach znajdziesz najpopularniejsze szampony micelarne dostępne na rynku!

Reklama

Przeczytaj:

Idealnie proste włosy? To możliwe dzięki temu urządzeniu z dyskontu. Kosztuje grosze!

Masz tłuste włosy? Poznaj 7 powodów, dla których się przetłuszczają