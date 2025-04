Dla prawdziwych mężczyzn



Współczesny facet powinien być… no właśnie, jaki? Dla nas oczywiste jest to, że przede wszystkim zadbany. Każda z nas upodobała sobie inny typ urody u mężczyzn, więc nie będziemy się zagłębiać w kwestie koloru oczu, włosów i etc. Dla nas ważne jest to żeby facet o siebie dbał. A do tego potrzebuje odpowiednich kosmetyków!

Reklama

Do oferty Indigo trafiły właśnie produkty z serii Home Spa dedykowane dla Panów. Seria Omnia to kosmetyki przeznaczone do pielęgnacji skóry dłoni, a także zarostu Twojego mężczyzny. Przyciągają kuszącym zapachem składającym się m.in. z takich nut zapachowych jak piżmo, wanilia, mandarynka oraz cedr. Jednocześnie zapachy kosmetyków z serii Omnia nie będą dominować nad używanymi na co dzień perfumami.

Fot. Materiały prasowe

Co kryje wnętrze?



W skład serii Omnia wchodzą Shea Elixir Omnia, Shea Butter Omnia oraz Krem do rąk Omnia.

To idealne trio, które możesz sprezentować swojemu mężczyźnie na święta! Shea Elixir Omnia idealnie nadaje się jako zwieńczenie męskiego manicure, jak i do codziennej pielęgnacji skórek oraz paznokci. Dzięki zjawiskowym nutom zapachowym Twój mężczyzna będzie mógł nie tylko cieszyć się zadbanymi dłońmi, ale także pięknie pachnącymi!

Fot. Materiały prasowe

W serii Omnia znajdziecie także Shea Butter Omnia, które może służyć do pielęgnacji zarówno skóry dłoni jak i twarzy – w szczególności męskiego zarostu! Shea Butter Omnia zawiera dokładnie te same nuty zapachowe, co pozostałe produkty z serii. Dzięki temu Twój mężczyzna może korzystać z całej linii produktów nie martwiąc się, że któryś z kosmetyków nie będzie się komponował z jego wewnętrznym ja 😊!

Fot. Materiały prasowe

I na koniec… crème de la crème - krem do rąk Omnia. Idealny do pielęgnacji dłoni szczególnie zimą, gdy ręce Twojego mężczyzny są szczególnie narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne. No i ten zapach. Gdy raz poczujecie jak cudnie pachnie Omnia nie będziecie chciały, żeby wasz mężczyzna korzystał z innych kosmetyków! 😉

Fot. Materiały prasowe

Całą serię kosmetyków dla mężczyzn Omnia znajdziesz na stronie internetowej: www.indigo-nails.com/pl,omnia.html

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki Indigo.