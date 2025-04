Halloween to pełne zabawy i przekory perfumy, które zwracają uwagę na uwodzicielską stronę natury ukrytą we wnętrzu każdej kobiety.

Zapach wypromowany przez hiszpańskiego kreatora mody – Jesusa del Pozo – ma intrygujący, fioletowy kolor i figlarny flakon w kształcie nowoczesnej amfory na podstawie ze srebrnego pierścienia. W nutach zapachowych spotykają się orzeźwiające jeziora Alaski, zielona limonka i banany z rozgrzewającymi magnoliami, fiołkami, tuberozą, pieprzem i konwaliami. To zaskakujące zestawienie przyprawione na koniec kadzidłem, mirrą i drzewem sandałowym. Zapach figlarny i zmienny – idealny dla osoby, która lubi się bawić swoim wyglądem i ceni sobie w życiu dobrą zabawę. Doskonały na prezent dla młodej damy.

W zestawie na święta 2005 Halloween: flakon EDT 50 ml + błyszczyk do ust + glitter do twarzy.

MO