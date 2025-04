Wiemy, że do Świąt jeszcze dwa miesiące. Ale ile z nas lubi już teraz szykować listę prezentów? Chociażby dlatego, że nie odnajdujemy żadnej przyjemności w bieganiu po sklepach na dwa dni przed wigilią.

Reklama

Kalendarze adwentowe z kosmetykami to hit!

Jedną z pierwszych marek, które wprowadziły świąteczną kolekcję, jest Sephora. I jak zwykle, nie sposób choć na chwilę oderwać od niej wzroku. Francuska marka zawsze wybiera motyw przewodni limitowanych kolekcji. W poprzednich latach pojawiały się pingwiny, kaczuszki, pandy. Tym razem jest to uroczy lisek!

Świąteczne opakowania są w pudrowo-białych odcieniach ze złotymi i czarnymi motywami. Znajdziecie wśród nich zestawy błyszczyków, maseczek, płynów do kąpieli, akcesoriów do makijażu.

Efekt "jednorożca" to największy trend w makijażu!

Reklama

Naszym hitem jest kalendarz adwentowy z miniaturami kosmetyków (jak nic innego umili wyczekiwanie do świąt), zestaw detoksykujący do twarzy (idealny na długie, zimowe wieczory) i błyszczyk w kształcie gwiazdki (śliczny gadżet do torebki).