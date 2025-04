Siedzenie w domu sprzyja zakupom przez internet. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że w tym trudnym dla nas czasie marki, drogerie i perfumerie często organizują akcje promocyjne, jakich wcześniej nie było.

Drogeria Superpharm dla wszystkich swoich klientów przygotowała wiosenną niespodziankę. Właśnie ruszyła wielka promocja na kosmetyki do makijażu. Przeceny sięgają 70%!

Promocja na makijaż w Superpharm do 70%

W promocyjnych cenach znajdziesz wszystkie kosmetyki potrzebne do wykonania pełnego makijażu: podkłady, pudry, bronzery, rozświetlacze, róże, kredki do oczu i ust, szminki, błyszczyki, korektory, lakiery do paznokci.

Promocja dotyczy marek: Bourjois, Rimmel, Maybelline, L'Oreal, Max Factor, PUPA, Revlon i Milucca.

fot. materiały prasowe

Co warto kupić w promocji Superpharm?

Podkład Infaillible Fresh Wear L'Oreal przeceniony z 65,99 zł na 19,80 zł.

Szminka Color Riche Balmain dla L'Oreal przecenioną z 62,99 zł na 44,90 zł.

Róż do policzków Like a doll Pupa przeceniony z 99,99 zł na 47,99 zł.

Podkład do twarzy Superstay Maybelline przeceniony z 46,99 zł na 28,99 zł.

Korektor do twarzy Affinitone Maybeline przeceniony z 31,99 zł na 19,99 zł.

Lakier do paznokci Milucca przeceniony z 12,99 zł na 6,99 zł.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z cen promocyjnych należy założyć kartę Lifestyle - klubową kartę drogerii Superpharm. Zakupy można również zrobić przez internet - na zamówienia opłacone z góry i złożone do 30 kwietnia obowiązuje darmowa dostawa.

Jesteśmy ciekawe, czy pozostałe drogerie będą chciały przebić niektóre ceny kosmetyków w Superpharm - tak tanich podkładów L'Oreala nie widziałyśmy nigdy wcześniej.

