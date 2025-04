Suchy szampon to kosmetyk, którego używam od dawna. Przez te wszystkie lata miałam okazję przetestować ich całkiem sporo. Zaczynając od produktów popularnych marek, które można kupić w drogeriach, przez specjalistyczne, dostępne jedynie w salonach fryzjerskich. Jednak pod lupę biorę najbardziej znany suchy szampon. Mowa oczywiście o kultowym Batiste. Wybór konkretnego rodzaju produktu jest podyktowany jego uniwersalnością.

Suchy szampon Batiste Cherry - zapewnienia producenta



Suchy szampon idealnie odświeża włosy i nadaje im objętość. Głównym składnikiem jest bardzo drobny, chłonny proszek, który spełnia jednocześnie 2 zadania: pochłania sebum (wydzielane przez skórę głowy - to jego nadmiar sprawia, że włosy są przyklapnięte i mają nieświeży zapach) oraz unosi włosy u nasady głowy, dzięki czemu fryzura optycznie zyskuje na objętości. W wypadku Batiste składnik pochłaniający to skrobia ryżowa, która ma lepsze parametry od skrobi ziemniaczanej lub talku, stosowanych w konkurencyjnych produktach. Skrobia ryżowa jest drobniejsza, dzięki temu Batiste nie pozostawia białych śladów i nie trzeba go wyczesywać.

Suchy szampon Batiste Cherry - zalety



Głównym zadaniem suchego szamponu jest odświeżenie fryzury i absorpcja sebum. Tę funkcję spełnia bardzo dobrze! Po jego zastosowaniu włosy są nadal przyjemne w dotyku, sypkie, nie sklejają się i pozostają błyszczące. Kosmetyk nie zostawia również białych śladów na ciemnych włosach, nie trzeba go wyczesywać i ładnie pachnie. Jest bardzo wydajny, przy codziennym stosowaniu wystarcza na ok. 4 tygodnie.

Suchy szampon Batiste Cherry - wady



Ten produkt nie ma wad!

Suchy szampon Batiste Cherry - cena



Szampon Bariste kosztuje ok. 14 zł. Moim zdaniem to bardzo atrakcyjna cena.

