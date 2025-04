Stopy, aby były piękne, nie muszą być idealne – stopy, aby były piękne, muszą być zdrowe i zadbane. Tak jak nie mamy wpływu na ich wielkość i kształt, tak stan skóry oraz paznokci w pełni zależy od właśnie od nas. Prawidłowa systematyczna pielęgnacja, dopasowana do ich aktualnych potrzeb, to najprostsza i najkrótsza droga do pięknych stóp. Czasami wystarczy jeden krem, by rozwiązać wszystkie problemy. Must-have, nie tylko na lato, to The Rich Foot Cream polskiej marki Herbus Cosmetics.

Reklama

fot. materiały prasowe

Pedicure w kremie i jeszcze więcej!

The Rich Foot Cream to coś więcej niż zwykły krem do stóp. Jego bogata formuła daje zarówno natychmiastowe efekty – gdy trzeba nagle ze sneakersów wskoczyć w japonki, jak i długotrwałe rezultaty, gdy stopy potrzebują codziennego „opiekuna”. Receptura zawiera unikalną kompozycję składników, których synergia działania jest wręcz niesamowita. Skład kosmetyku został zrodzony z tradycji i oparty na wszechregenerującej mocy babki lancetowatej oraz znanego ze swoich zmiękczających i mikrozłuszczających właściwości mocznika w stężeniu aż 20%. Dzięki temu już po jednym użyciu skóra odzyskuje miękkość, jest gładka i pachnąca, a przy tym chroniona przed rozwojem bakterii i grzybów. Recepturę uzupełniają bowiem m.in. niwelująca nieprzyjemny zapach usnea barbata, regenerujące masło shea, przeciwdziałająca potliwości frakcja z olejku z drzewa herbacianego, wygładzająca lanolina oraz przywracający zdrowy wygląd ferment drożdżowy.

The Rich Foot Cream pomoże poradzić sobie także z nadmiernym rogowaceniem naskórka i pękającymi kolanami oraz łokciami, a i swędzące łydki to dla niego żadne wyzwanie. Jest odpowiedni dla diabetyków, kobiet w ciąży i karmiących piersią oraz do każdego rodzaju skóry, w tym tej wrażliwej. Łatwo się rozprowadza i szybko wchłania, tworząc na powierzchni skóry ochronny, nietłusty film.