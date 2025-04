Z pewnością kojarzysz kultowe już rozświetlacze marki Lovely, które mają pokaźne grono wielbicielek. To te, które występują w 2 kolorach (złotym i srebrnym) i kosztują 11 złotych.

Reklama

Teraz marka wypuszcza rozświetlacz w uniwersalnym, cielisto-złotym kolorze, który pasować będzie do każdej karnacji. Od kwietnia kupisz go w drogeriach Rossmann.

Rozświetlacz Gold Goddess Lovely w Rossmannie

Ten wypiekany rozświetlacz dodaje skórze niesamowitego, wielowymiarowego blasku. Dzięki swojej formule idealnie stapia się ze skórą dając świetlisty efekt tafli. Zawiera delikatne drobinki, których nie widać gołym okiem, za to pięknie odbijają światło.

Jak go stosować? Standardowo, jak przy tzw. strobingu - do rozświetlenia kości policzkowych, łuków brwiowych, czubku nosa i łuku kupidyna - użyj do tego małego, rozszerzonego pędzla. Sprawdzi się również jako świetlisty cień do powiek (nakładaj go pacynką) lub rozświetlacz do całego ciała - wykorzystaj do tego szeroki pędzel i omieć nim szyję, obojczyki, ramiona i nogi.

Rozświetlacz Gold Goddess najlepiej sprawdzi się wiosną i latem przy delikatnie opalonej skórze - jego uniwersalny kolor doskonale podkreśli opaleniznę.

Rozświetlacz w regularnej cenie kosztuje 17,99 złotych. Kupisz go w drogeriach Rossmann.

Reklama

Więcej o kosmetykach: