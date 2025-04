Zapachy perfum o wyczuwalnej nucie słodyczy są nie tylko domeną łasuchów. Co prawda ich kusząca woń od razu przywołuje na myśl wykwintny deser, ale dzięki zbilansowanym kompozycjom uzupełnionym o świeżość cytrusów mogą sprawdzić się także dla osób, które nie przepadają za zapachem mocnej słodkości.

Reklama

Nowoczesne propozycje kreowane przez mistrzów sztuki perfumeryjnej łączą w sobie aromatyczne akordy gourmand z także z głębszymi nutami leśnymi i drzewnymi. W Hebe dorwałam perfumy w promocyjnej cenie, które idealnie balansują między słodkością a rześkimi owocowymi tonami.

Jak pachną perfumy z nutami bitej śmietany z Hebe?

Zapach łączy w sobie deserowe akordy gourmand z kompozycją złożoną z czerwonych owoców. To propozycja, którą można nosić na co dzień, ponieważ nie przytłacza słodkością w takim stopniu jak na przykład perfumy z czekoladą. Zapach pozostawia na skórze przyjemny cukierkowy i jednocześnie świeży aromat, który utrzymuje się przez kilka godzin.

W nutach podstawy znajdują się bita śmietana i wanilia. Całość została uzupełniona o białe piżmo, które nadaje zapachowi głębi. O efekt lekkości i odświeżenia zadbał dodatek mandarynki i rabarbaru, który można wyczuć w nutach głowy. Z kolei "sercem" perfum jest kwiatowa kompozycja, na którą składają się akordy jaśminu i konwalii.

Słodkie perfumy z Hebe z nutami bitej śmietany MEXX Inspired Warmth skusiły mnie bardzo atrakcyjną ceną. Promocja w drogerii była bardzo korzystna, bo za flakonik o pojemności 30 ml zapłaciłam 75,99 zł. To taniej o 30%, ponieważ najniższa cena tych perfum przed obniżką wynosiła 109,99 zł.

fot. Perfumy z bitą śmietaną w promocji w Hebe/ materiały prasowe

Dla kogo sprawdzą się perfumy ze słodkimi nutami bitej śmietany?

To propozycja dla osób, które szukają perfum z półki zapachów gourmand, które pachną jak słodkie przysmaki. Trzeba podkreślić, że Inspired Warmth od Mexx z jednej strony kuszą słodkością, ale nie przytłaczają.

Dzięki owocowo-kwiatowej mieszance zapach zyskuje na naturalności i lekkości. Dlatego to ciepłe, otulające zmysły perfumy dla kobiet szukających słodkiego, ale nie ciężkiego zapachu na co dzień. Deserową słodycz bitej śmietany ładnie przełamuje dodatek czerwonych, soczystych owoców. To zapach, który pobudza zmysły i można nosić go każdego dnia. Lekka i ciepła słodycz perfum sprawdzi się też na wieczorowe wyjścia i randki.

Czytaj także: