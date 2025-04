Toniki do twarzy to kosmetyk często niedoceniany przez polki. A szkoda bo to świetny produkt. Dzisiaj toniki zawierają wiele aktywnych składników, które dotąd mogłaś znaleźć tylko w kremach czy serum. Przemycie twarzy tym kosmetykiem przywraca umytej buzi równowagę kwasowo - zasadową. Zalecane jest by stosować tonik rano i wieczorem już po dokładnym oczyszczeniu twarzy. Przemywanie twarzy tonikiem złuszcza martwy naskórek i rozjaśnia skórę, dodatkowo oczyszczając ją z resztek po makijażu. Dlatego jeśli nie masz jeszcze w swojej kosmetyczce tego produktu koniecznie musisz go kupić. Zastanawiasz się jaki? Zobacz naszą galerię supertoników i wybierz odpowiedni dla siebie!

Galeria najnowszych toników do twarzy