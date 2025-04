Dobrze dobrane serum, systematycznie stosowane, nie tylko poprawia kondycję skóry, ale znacząco poprawia jej niedoskonałości: przebarwienia, nierówny koloryt, wypryski, pierwsze zmarszczki, czy rozszerzone naczynka. Wzmacnia działanie kremów na dzień, czy na noc, natomiast ich nie zastępuje.

Reklama

Wbrew pozorom, nie jest to kosmetyk zarezerwowany tylko dla skóry dojrzałej. W zależności od składników aktywnych może skutecznie zwalczać wolne rodniki, spowalniać procesy starzenia się skóry i intensywnie odżywiać, co znacząco wspomaga profilaktykę przeciwzmarszczkową. Warto zatem włączyć ten element pielęgnacji już po 20 roku życia.

Jakie serum wybrać i jak stosować?

Serum, w zależności od składu, może być wodne, emulsyjne lub olejowe. Od naszych preferencji, rodzaju i aktualnego stanu cery zależy, jakie powinniśmy wybrać. Specjalistyczne preparaty, na określone problemy skórne (np. trądzik, przebarwienia, zmarszczki mimiczne) powinny być aplikowane ściśle wg zaleceń producenta.

Aktualnie rynek oferuje bardzo wiele kosmetyków których zadaniem jest właśnie wzmocnienie efektów codziennej pielęgnacji i niwelowanie mankamentów skóry. Najbardziej popularne są te olejowe, które mogą być stosowane przez osoby o dowolnym typie cery. Opracowane formuły serum pozwalają je aplikować rano (nawet pod makijaż) i wieczorem. W zależności od typu i potrzeb cery, nakładamy serum pod krem (kiedy mamy problem z jej nadmiernym przetłuszczaniem) lub na krem (kiedy nasza skóra jest sucha i skorzysta z dodatkowej warstwy okluzyjnej).

Seria serum SYLVECO i wyjątkowe składniki

Olejek eteryczny z wrotyczu marokańskiego, zwany inaczej Blue Tansy (INCI: Tanacetum Annuum Flower Oil) jest pozyskiwany z rośliny o żółtych kwiatach rosnącej w Maroko. Jest jednym z najoryginalniejszych i najbardziej egzotycznych olejków eterycznych. Jego zielononiebieski kolor oraz ciepła, słodka, kwiatowo-ziołowa nuta zapachowa sprawia, że serum regenerujące z jego zawartością wyróżnia się nie tylko barwą, ale i aromatem. Naturalny składnik – chamazulen wykazuje silne właściwości przeciwalergiczne i łagodzące podrażnienia.

fot. Materiały prasowe

Bakuchiol do kosmetyków pozyskuje się z nasion babchi (Psoralea Corylifolia). Stanowi idealną alternatywę dla retinolu (witaminy A), dlatego nazywany jest też jego wegańską/roślinną wersją. Poprawia jędrność i napięcie skóry, spłyca zmarszczki, wyrównuje koloryt, niweluje przebarwienia, redukuje wypryski i inne niedoskonałości. Wszystko to bez negatywnych skutków, które pojawiają się przy stosowaniu kosmetyków z retinolem (przesuszenie, podrażnienie, zaczerwienienie, uwrażliwienie skóry na promieniowanie UV).

Serum wygładzające z zawartością bakuchiolu 1% niweluje wolne rodniki, opóźniając tym samym proces starzenia się skóry. Hamuje namnażanie bakterii przyczyniających się do powstawania trądziku oraz zapobiega powstawaniu zaskórników.

Izostearynian askorbylu to najnowsza, stabilna pochodna kwasu askorbinowego (witaminy C). Niweluje zarówno przebarwienia potrądzikowe, wypryski, redukuje zmarszczki i plamy pigmentacyjne. Daje efekt prawie natychmiastowy w postaci poprawy kolorytu (głównie poprzez jej działanie rozjaśniające). Wpływa także na poprawę elastyczności skóry. Serum z 10% zawartością izostearynianu askorbylu polecane jest do każdego typu cery, nawet wrażliwej.

SYLVECO Serum regenerujące, 30 ml

silnie regeneruje

polecany do cery trądzikowej i z niedoskonałościami

normalizuje proces wydzielania sebum

widocznie poprawia stan cery, spłyca drobne zmarszczki

łagodzi podrażnienia i objawy alergii

koi i uspokaja skórę

ze względu na zawartość olejów schnących, nietłustych, szybko się wchłania i pozostawia uczucie silnie nawilżonej skóry

INCI: Squalane, Caprylic/Capric Triglycerides, Opuntia Ficus Indica Seed Oil, Solanum Lycopersicum Seed Oil, Borago Officinalis Seed Oil, Salvia Hispanica Seed Oil, Triticum Vulgare Germ Oil, Tocopheryl Acetate, Tanacetum Annuum Flower Oil, Limonene.

Sposób użycia: Nanieść 3-5 kropel na czystą skórę, najlepiej wieczorem, delikatnie wklepując w skórę twarzy, szyi i dekoltu. Najlepsze efekty uzyskuje się stosując serum na jeszcze lekko wilgotną skórę, tuż po aplikacji toniku lub hydrolatu.

SYLVECO Serum wygładzające, 30 ml

wygładza drobne linie i zmarszczki, zwiększa elastyczność i jędrność skóry

łagodzi i niweluje zmiany skórne, szczególnie w przypadkach różnych odmian trądziku

normalizuje procesy keratynizacji oraz wydzielania sebum

zmniejsza efekty uboczne nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV

poprawia koloryt i strukturę cery, zmniejsza przebarwienia

odpowiedni nawet dla najbardziej wrażliwej skóry

INCI: Argania Spinosa Kernel Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Caprylic/Capric Triglycerides, Squalane, Coco-Caprylate, Bakuchiol, Isoamyl Laurate, Isoamyl Cocoate, Oenothera Biennis Seed Oil, Carum Petroselinum Seed Oil, Rosa Canina (Fruit) Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Rubus Idaeus Seed Oil.

Sposób użycia: Wieczorem: nanieść 3-5 kropel na czystą, stonizowaną tonikiem lub hydrolatem skórę twarzy, szyi i dekoltu i delikatnie wklepać. Dodatkowo: można dodać 1-2 krople do ulubionego kremu lub balsamu.

SYLVECO Serum z witaminą C, 30 ml

dzięki stabilnej formie witaminy C, rozpuszczalnej w tłuszczach, jest łagodne dla skóry

widocznie poprawia stan i koloryt cery

poprawia jędrność i elastyczność, spłyca zmarszczki

chroni przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi (stres, zanieczyszczenia środowiska, dym tytoniowy)

wspomaga regenerację skóry, zmniejsza zaczerwienienie

rozjaśnia przebarwienia i chroni przed negatywnymi skutkami promieniowania UV

normalizuje stan cery trądzikowej i z niedoskonałościami

INCI: Prunus Armeniaca Kernel Oil, Triticum Vulgare Germ Oil, Ribes Nigrum Seed Oil, Daucus Carota Sativa Seed Oil, Perilla Frutescens (Perilla) Seed Oil, Ascorbyl Stearate, Isostearic Acid, Hippophae Rhamnoides Oil, Ascorbic Acid.

Reklama

Sposób użycia: Wieczorem: nanieść 3-5 kropel na czystą, stonizowaną tonikiem lub hydrolatem skórę twarzy, szyi i dekoltu i delikatnie wklepać. Dodatkowo: można dodać 1-2 krople do ulubionego kremu lub balsamu. W przypadku stosowania w ciągu dnia, przed ekspozycją na słońce należy zastosować filtr ochronny.