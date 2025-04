Zestaw kosmetyków to uniwersalny prezent, z którego ucieszy się każda kobieta - co do tego nie ma wątpliwości. Nie mamy jednak na myśli gotowych zestawów z drogerii, ale samodzielnie złożoną kompozycję produktów, która spełni oczekiwania mamy w każdym wieku (i potrzeby jej skóry).

Reklama

Skompletowałyśmy przykładowe kosmetyczki dla mam w wieku: 40+, 50+, 60+, 70+ i 80+. Większość kosmetyków możesz dowolnie zmieniać i miksować. - mają w sobie mnóstwo cennych, antyoksydacyjnych, przeciwstarzeniowych i nawilżających składników, które sprawdzą się przy skórze dojrzałej.

Spis treści:

Skóra po 40. roku życia traci nieco na elastyczności i jędrności. Pojawiają się również pierwsze skutki niedostatecznej ochrony przeciwsłonecznej - przebarwienia i przesuszenia (jeśli twoja mama nie ma w swojej łazience kremu z filtrami UV, koniecznie dorzuć go do zestawienia zamiast jednego produktu).

W naszej kosmetyczce pojawiło się: serum z witaminą C, które doda skórze blasku, krem z koenzymem Q10, który przywróci jej jędrność oraz krem pod oczy ze śluzem ślimaka, który genialnie nawilża skórę. Do tego balsam brązujący (opalanie się jest zdecydowanie passe) oraz paleta rozświetlaczy dla mamy, która kocha blask.

fot. balsam brązujący Alterra, krem Lynia, krem pod oczy Orientana, serum MIYA, paleta rozświetlaczy Essence

Balsam brązujący Alterra, cena 16,99 zł



Jeden z niewielu balsamów brązujących, który nie ma specyficznego zapachu. Nadaje skórze piękny odcień opalenizny już po pierwszym zastosowaniu. Twoja mama go pokocha.

Do kupienia w drogeriach Rossmann.

Krem do cery dojrzałej z koenzymem Q10 Lynia, cena 49,90 zł



Krem doskonale nawilża skórę i działa przeciwzmarszczkowo. Kompleks z koenzymem Q10 chroni skórę przed działaniem wolnych rodników, wygładza drobne zmarszczki oraz zapobiega powstawaniu nowych. Dodatkowo przyspiesza gojenie się mikrouszkodzeń, a także zwiększa jędrność i sprężystość skóry.

W jego składzie znajdziesz:

ekstrakt z czarnego bzu, który działa przeciwstarzeniowo oraz nawilża i regeneruje,

ekstrakt z tarczycy bajkalskiej, który opóźnia starzenie komórkowe i odmładza,

olej arganowy, który regeneruje i nawilża,

witaminę E, która działa antyoksydacyjnie.

Do kupienia w drogeriach internetowych.

Krem pod oczy ze śluzem ślimaka Orientana, cena 39,90 zł

Krem ma lekką, żelową konsystencję. Zawiera najlepszej jakości i wysokoskoncentrowany śluz ślimaka, który doskonale nawilża skórę wokół oczu.

Działa przeciwobrzękowo zmniejszając worki pod oczami, stymuluje krążenie redukując cienie oraz delikatnie rozjaśnia i redukuje zmarszczki.

W składzie znajdziesz również:

olej ze słodkich migdałów, który odżywia i nawilża skórę,

roślinny kompleks z ekstraktów z cytryny, nawłoci i ruszczyku kolczastego, który działa drenująco i przeciwobrzękowo,

stoechiol, który działa jak naturalny botoks - daje natychmiastowy efekt wygładzenia,

- daje natychmiastowy efekt wygładzenia, naturalną bezwodną kofeinę, która obkurcza naczynia krwionośne jednocześnie stymulując krążenie,

skwalan, który przywraca elastyczność i gładkość,

witaminę E, która hamuje proces starzenia się skóry.

W regularnej cenie ten krem kosztuje 59 zł. Do kupienia w drogeriach Natura.

Paleta rozświetlaczy Essence, cena 18,19 zł

Jeśli twoja mama nie miała jeszcze okazji używać rozświetlacza, koniecznie dorzuć go do jej kosmetyczki. Ten marki Essence jest świetnie napigmentowany, ale nie zostawia nieestetycznych drobinek, które mogą wchodzić w zmarszczki. W palecie są aż trzy kolory - perłowy, brzoskwiniowy i ciepły brąz.

W regularnej cenie kosztuje 21,49 zł. Do kupienia w drogeriach Hebe.

Serum z witaminą C MIYA, cena 26,99 zł

Serum wyrównuje koloryt skóry i delikatnie rozjaśnia skórę zmniejszając widoczność przebarwień.

W jego składzie znajdziesz:

5% witaminę C, która rozjaśnia skórę i działa przeciwzmarszczkowo,

witaminę B3, która redukuje drobne zmarszczki i ujędrnia,

prowitaminę B5, która wygładza i koi,

inulinę (naturalny prebiotyk), która poprawia kondycję skóry,

kwas mlekowy, który oczyszcza i nawilża skórę,

hydrolat z kwiatów gorzkiej pomarańczy i ekstrakt z mandarynki japońskiej, które rozświetlają i upiększają skórę.

W regularnej cenie kosztuje 44,99 zł. Do kupienia w drogeriach Hebe.

Po 50. roku życia pojawiają się pierwsze zmarszczki. Właśnie teraz starzenie się skóry nabiera tempa, szczególnie przez zmiany hormonalne, czyli menopauzę - spadek estrogenu ma duży wpływ na gęstość i jędrność skóry. Skóra zaczyna również tracić swój naturalny płaszcz lipidowy, przez co szybko staje się przesuszona i odwodniona.

W naszej kosmetyczce znalazło się: serum przeciwstarzeniowe z retinolem, nawilżająca szminka do ust, cudownie pachnący olejek do ciała (świetny również do masażu), krem BB (podrzuć go mamie zamiast podkładu) oraz masażer jadeitowy do twarzy - przeciwzmarszczkowy masaż to podstawa.

fot. serum z retinolem The Oridinary, pomadka MIYA, wałek do masażu, krem BB holika Holika, olejek Lirene

Serum z retinolem i skwalanem The Oridinary, cena 30 zł

To serum to bezwonny roztwór z witaminą A w formie retinolu o stężeniu 1%. Wygładza drobne zmarszczki, a także poprawia napięcie i elastyczność skóry. Wykazuje również działanie rozjaśniające.

W jego składzie znajdziesz również:

skwalan, który nawilża, zmiękcza i poprawia elastyczność skóry,

wyciąg z pomidora, który jest silnym antyoksydantem - rozjaśnia skórę oraz łagodzi podrażnienia,

ekstrakt z liści rozmarynu, który działa przeciwzapalnie, antybakteryjnie i antyoksydacyjnie.

Do kupienia w drogeriach internetowych.

Szminka nawilżająca MIYA, cena 31,99 zł

Szminka MIYA nie tylko dodaje ustom pięknego koloru, ale również nawilża i wygładza skórę. Dzięki olejkowi ze skórki pomarańczy, olejkowi rycynowemu, wosku kandelila i karnauba. W jej składzie jest również witamina E, która odżywia, wygładza i regeneruje usta.

Pomadka nadaje satynowe, półtransparentne krycie, które można budować. Po nałożeniu jednej warstwy uzyskasz bardzo naturalny efekt, a po dołożeniu kolejnej bardziej intensywny kolor. Szminka dostępna jest w 6 kolorach.

W regularnej cenie kosztuje 39,99 zł. Do kupienia w drogeriach Hebe.

Wałek jadeitowy do masażu twarzy, cena 30 zł

Wałek jadeitowy kupisz obecnie w każdej drogerii. Masaż zmniejsza opuchliznę (przed użyciem warto włożyć go na 15 minut do lodówki) i cienie pod oczami. Regularnie wykonywany masaż wygładza i spłyca zmarszczki.

Do kupienia w drogeriach internetowych.

Krem BB Moist Holika Holika, cena 29,90 zł



Jeśli twoja mama cały czas używa podkładów, podsuń jej krem BB. Ten od marki Holika Holika delikatnie kryje niedoskonałości skóry zapewniając niezwykle naturalny efekt. Krem zawiera aż 50% wody, dzięki czemu głęboko nawilża skórę. Posiada filtr przeciwsłoneczny SPF30 PA++.

Do kupienia w drogeriach internetowych i drogeriach Hebe.

Olejek do ciała Eco Lirene, cena 25,99 zł



Olejek składa się w 100% ze składników organicznych i pochodzenia naturalnego. Regularnie stosowany wygładza skórę i sprawia, że staje się ona jędrna i elastyczna.

W jego składzie znajduje się kompleks ekstrakt olejowych z 7 kwiatów:

jaśminu, który nawilża i wygładza,

peonii, która ujędrnia oraz poprawia sprężystość,

kwiatu wiśni, która ma działanie odmładzające,

lawendy, która regeneruje skórę,

czarnego bzu, który wzmacnia barierę ochronną,

róży, która łagodzi i odżywia,

neroli, który energetyzuje skórę.

Do kupienia w drogeriach Hebe.

Po 60. roku życia skóra staje się zdecydowanie słabiej ukrwiona - spada poziom dotlenienia i odżywienia komórek. Zmniejsza się również zawartość elastyny, kolagenu i kwasu hialuronowego. Skóra staje się cieńsza, a zmarszczki ulegają pogłębieniu.

W naszej kosmetyczce pojawił się: krem przeciwzmarszczkowy z bakuchiolem, serum nawadniające, żel aloesowy, który można stosować zarówno do twarzy jak i całego ciała oraz 2 kosmetyki z kolorówki: róż, który przywróci młodzieńczy blask i maskara ekstremalnie podkreślająca rzęsy.

fot. krem przeciwzmarszczkowy Only Bio, tusz do rzęs Maybelline, serum Uzdrovisko, róż Bourjois, żel aloesowy Apis

Krem Bakuchiol&Awokado Only Bio, cena 26,99 zł

Bakuchiol, zwany jest botanicznym retinolem - działa bardzo podobnie z tą różnicą, że nie powoduje podrażnień i jest dobrze tolerowany nawet przez wrażliwą skórę. Krem wykazuje działanie przeciwzmarszczkowe i hamuje procesy starzenia. Dodatek olejku awokado sprawia, że działa odżywczo, a także zwiększa jędrność i napięcie skóry.

W regularnej cenie kosztuje 45 zł. Do kupienia w drogeriach Hebe.

Serum nawilżające Rokitnik Uzdrovisko, cena 33,59 zł

Serum doskonale nawilża skórę, już od pierwszego użycia. Sprawia, że cera wygląda bardziej promiennie.

W składzie znajdziesz:

selektywne mikroalgi, które poprawiają nawilżenie dzień pod dniu,

kwas hialuronowy 4D - dzięki obecności czterech różnych rozmiarów cząsteczek działa zarówno zarówno na powierzchni, w naskórku i w skórze właściwej,

ekstrakt z rokitnika, który chroni skórę przed przedwczesnym starzeniem,

witaminę B3, która nawilża i reguluje wydzielanie sebum,

trokserutyna, która działa wzmacniająco i ochronnie na naczynia krwionośne i limfatyczne,

naturalna mika, która działa rozświetlająco.

W regularnej cenie kosztuje 47,99 zł. Do kupienia w drogeriach Hebe.

Tusz do rzęs Sky High Maybelline, cena 39,90 zł

Tusz niesamowicie wydłuża i rozdziela rzęsy. Już po jednym pociągnięciu stają się pełne objętości. Maskara ma elastyczną szczoteczkę, która zapewnia bardzo precyzyjną aplikację tuszu.

Do kupienia w drogeriach.

Cera po 70. roku życia jest często mocno przesuszona. Mogą pojawiać się na niej przebarwienia posłoneczne, suche skórki oraz widoczne rogowacenie. Skóra staje się pozbawiona gęstości i elastyczności.

Zmarszczki owszem, są zupełnie normalne, ale na ich widoczność wpływa przede wszystkim to, jaki tryb życia do tej pory prowadziła twoja mama. Skóra 70-latki potrzebuje przede wszystkim nawilżania i regeneracji.

fot. hydrolat Cztery Szpaki, czysty kwas hialuronowy MyVita, peeling do ust Biolove, balsam do ciała Yope, paleta cieni Inglot

Hydrolat z róży damasceńskiej do twarzy Cztery Szpaki, cena 35 zł

Hydrolat różany polecany jest przede wszystkim do cery przesuszonej, naczynkowej i dojrzałej. Wystarczy po dokładnym oczyszczaniu twarzy spryskać nim skórę.

Hydrolat ma pH zbliżone do pH skóry. Działa antyoksydacyjnie, przeciwzapalnie i oczyszczająco dodatkowo wzmacniając naczynia krwionośne.

Do kupienia w drogeriach Hebe.

Peeling do ust Biolove, cena 14,99 zł

Peeling bardzo przyjemnie pachnie (dostępny jest w kilku wersjach). Jest delikatny, a jednocześnie skutecznie usuwa martwy naskórek i wygładza usta, sprawiając, że stają się idealnie miękkie.

Do kupienia w drogeriach Kontigo.

Masło do ciała Geranium Yope, cena 29 zł



Masło idealne dla miłośniczki świeżych, ziołowych zapachów. Jest bogate w witaminę C, która przywraca skórze promienny wygląd, a także łagodzi podrażnienia i rozświetla. Dodatkiem jest olej z oliwek, masło shea, masło murumuru, olej kokosowy, olej z awokado i gliceryna.

Do kupienia w drogeriach i sklepie Yope.

Czysty kwas hialuronowy MyVita, cena 46 zł

Kwas hialuronowy MyVita to trójcząsteczkowe aktywne serum bez żadnych sztucznych dodatków. Nawilża, poprawia elastyczność i gładkość, a także kondycję skóry. Nadaje się dla każdego rodzaju skóry.

Można je stosować samodzielnie na oczyszczoną skórę twarzy albo dodać kilka kropel do ulubionego kremu.

Do kupienia w drogeriach internetowych.

Paleta cieni do powiek Inglot, cena 29,99 zł

Twoja mama kocha makijaż? Niech w jej kosmetyczce pojawi się nowa paleta cieni do powiek utrzymana w pięknych, brązowych odcieniach (jeśli twoja mama ma chłodny odcień karnacji, wybierz nieco zimniejsze brązy).

W palecie znajdziesz 6 wysokonapigmentowanych cieni - 3 matowe i 3 błyszczące, które doskonale się blendują.

W regularnej cenie kosztuje 49,99 zł. Do kupienia w drogeriach Hebe.

Skóra 80. latki potrzebuje przede wszystkim nawilżenia. W naszej kosmetyczce znalazły się: balsam ochronny do ciała, który silnie regeneruje i odżywia skórę, pomadka nawilżająca, lakier do paznokci w cielistym kolorze oraz krem do rąk. Nie zapomnij również o kremie do twarzy!

fot. krem do twarz 80+ Dax Perfecta, lakier do paznokci Catrice, pomadka ochronna Kneipp, krem do rąk Yope, balsam do ciała Biolaven

Diamentowy krem do twarzy Dax, cena 24,99 zł

Krem przeciwzmarszczkowy ma lekką, aksamitną konsystencję, która szybko się wchłania. Polecany jest do codziennej pielęgnacji każdego typu cery powyżej 80. roku życia. Nawilża, regeneruje i odżywia skórę.

Do kupienia w drogeriach Rossmann.

Lakier do paznokci Catrice, cena 11,90 zł

Lakier pochodzi z kolekcji NUDE, w której dostępne są 4 cieliste odcienie. Nadaje piękny połysk i jest trwały.

Do kupienia w drogeriach Hebe.

Pomadka ochronna do ust Kwiat Migdała Kneipp, cena 21,99 zł

Skład pomadki oparty jest w 100% na naturalnych składnikach pochodzących z upraw ekologicznych. Znajdziesz w nim m.in. wosk z borówki, olejek kokosowy, masło shea, olejek jojoba i olejek ze słodkich migdałów. Pomadka świetnie nawilża i regeneruje usta. Występuje w kilku wersjach zapachowych.

Opakowanie zostało wykonane z włókien trawy. Jest 100% bio-degradowalne i bezpieczne dla środowiska.

Do kupienia w drogeriach Hebe.

Krem do rąk Imbir i drzewo sandałowe YOPE, cena 22,90 zł

Krem przeznaczony jest do suchej, spierzchniętej skóry dłoni. Zawiera ekstrakt z imbiru, który pobudza naturalne procesy regeneracji skóry, ekstrakt z drzewa sandałowego, który spowalnia procesy starzenia. Dodatkiem jest organiczne masło shea, które chroni dłonie przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych.

Krem zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego. Nie zawiera olei mineralnych, PEG-ów, silikonów. Ma ciepły, orientalny, korzenny zapach.

Do kupienia w drogeriach Natura i sklepie Yope.

Balsam do ciała Biolaven, cena 27,99 zł

Balsam doskonale nawilża i wygładza skórę. Jego skład opiera się na odżywczym oleju z pestek winogron, który świetnie odżywia, regeneruje, chroni przed wysuszeniem i działaniem szkodliwych czynników. Balsam ma piękny zapach lawendy, który przynosi odprężenie i ukojenie.

Do kupienia w drogeriach Hebe.

Reklama

Czytaj także:

Oryginalny prezent na Dzień Matki

Prezenty na Dzień Matki DIY - zobacz pomysły