Kwas mlekowy na nawilżenie skóry

Złuszcza, i nawilża. Najlepiej produkty z nim nakładać na suche miejsca (stopy, łokcie) tuż po prysznicu, a następnie wsmarować zwykły balsam nawilżający. Prosty sposób, a bardzo skuteczny. Kwasu mlekowego warto też szukać w produktach do twarzy, ponieważ wzmacniają barierę ochronną skóry i wspomagają jej nawilżanie.

Ceramidy niezbędne dla suchej skóry

Jeśli chcesz, by twoja skóra nabrała natychmiast blasku albo pragniesz przynieść ulgę suchej i ściągniętej skórze, ceramidy są nie do zastąpienia. Występują naturalnie w skórze - uszczelniają jej komórki, chroniąc przed wysuszeniem. Dlatego produkty z ceramidami dodatkowo wzmacniają barierę skóry i chronią przed utratą wody. Co więcej, szybko się wchłaniają.

Kwas hialuronowy

Czy wiesz, że cząsteczka kwasu hialuronowego pęcznieje absorbując wodę? To dzięki temu nasze zmarszczki stają się mniejsze. Jeśli używasz kosmetyków z tym składnikiem, nie zapominaj o piciu wody - im więcej jej dostarczysz, tym cząsteczki kwasu hialuronowego będą mogły więcej jej pobrać.

Gliceryna dla nawilżenia skóry

Jest jak odkurzacz, który zasysa wodę z powietrza do skóry - najlepiej stosować kosmetyki z jej zawartością tuż po prysznicu, kiedy w łazience jest nadal parno.

W porównaniu do innych składników gliceryna jest tania (zazwyczaj produkty zawierają jej bardzo dużo) i jedwabista (świetnie rozprowadza się na niej podkład).

Nawilżający mocznik

Świetny zarówno w eksfoliacji, jak i w nawilżaniu. Pomaga w krótkim czasie pozbyć się szorstkich fragmentów skóry, poprzez ich rozpuszczenie, ale też jednocześnie ułatwia przenikanie składników nawilżających.

Wazelina ochrona przed utratą wody

Tworzy film na skórze, który chroni ją przed naturalną utratą wody. Świetnie wypełnia także większe pęknięcia dla skóry. Ze względu na to, że ma dość tłustą formułę, najlepiej stosować ją na noc. Warto!

