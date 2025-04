Uwielbiamy azjatyckie kosmetyki. Szczególnie te koreańskie. Ale moda na nie zaczyna przemijać. I choć mamy wśród nich flagowe produkty, które będziemy kupowały już zawsze, to jesteśmy otwarte na nowości z innych zakątków świata.



Okazuje się, że jest na świecie taki region, w którym powstają doskonałe produkty. I to pod każdym względem. Mowa o... Skandynawii. Skoro ma świetny design i najczystsze powietrze na ziemi, to nie może być inaczej.

Skandynawia to najbardziej ekologiczny region na świecie. Fińskie, szwedzkie czy norweskie kosmetyki, są dla nas (Polek) świetne nie tylko przez zachwycające składy. Ważne jest również to, że klimat Skandynawii jest zbliżony do polskiego. O wiele bardziej niż ten w Korei czy Japonii. Silny wiatr, częste opady, duże różnice temperatur - z takimi czynnikami musimy się zmagać niemal codziennie. I właśnie skandynawskie kosmetyki mają być ratunkiem dla naszej skóry.

Coraz więcej ludzi jest świadomych negatywnych skutków działania konserwantów i żywności modyfikowanej genetycznie. Badania publikowane w ostatnim czasie potwierdzają ścisłą zależność np. między alergiami a jedzeniem żywności przetworzonej. Warto przyjrzeć się niektórym markom kosmetycznym pochodzącym z Norwegii, Szwecji, Danii i Finlandii. Wiele z nich postawiło właśnie na ekologię i naturalne składniki.

Skandynawskie marki, które warto znać:

– szwedzka marka kosmetyków bazujących na produktach naturalnych. Oferuje szeroki asortyment produktów do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów. Ceny wahają się między 120 a 300 zł. AquaDerma – norweskie produkty do pielęgnacji twarzy. Wytwarza swoje kosmetyki bez parabenów, silikonów i olejów mineralnych. Opracowała również Arctic CELLrenew Complex, przeciwzmarszczkowy składnik, który wytwarza się z ikry łososia. Produkty są odpowiednie dla cery wrażliwej i alergicznej. Krem kosztuje około 70 zł.

Skandynawskie kosmetyki są szczególnie polecane dla osób o wrażliwej skórze, dzieci od chwili narodzin, kobiet w ciąży i matek karmiących. Receptury produktów bazują na naturalnych składnikach, które do minimum ograniczają ryzyko występowania podrażnień i alergii.