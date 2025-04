Przyznam szczerze, że na początku nie rozumiałam zachwytu kosmetykami z witaminą C. Wszystko uległo zmianie, gdy w moje ręce wpadło serum Obagi. Obecnie kończę drugie opakowanie i nie wyobrażam sobie codziennej pielęgnacji bez tego produktu.

Reklama

Serum z witaminą C Obagi - zapewnienia producenta

Obagi Professional-C Serum to innowacyjny produkt oparty na kwasie L-askorbinowym.

Odpowiednio niskie pH produktu (pH preparatów z witaminą C powinno być niższe niż 3,5) zapewnia optymalne wchłanianie, redukuje napięcie powierzchniowe skóry i ułatwia przenikanie witaminy C.

Składniki aktywne zawarte w serum zwalczają przedwczesne oznaki starzenia, ograniczają pojawianie się linii i drobnych zmarszczek, a także redukują te istniejące. Zapewniają wysoką ochronę antyoksydacyjną, rozjaśniają przebarwienia i poprawiają koloryt skóry. Dodatkowo stymulują syntezę kolagenu i zapobiegają utracie wody z naskórka. Stosowanie preparatów bogatych w witaminę C w codziennej pielęgnacji sprawia, że cera staje się gładsza i bardziej promienna.

Serum z witaminą C Obagi - zalety

Mam obsesję na punkcie oczyszczaniem twarzy. Dlatego na początku myję buzię oczyszczającym żelem, później przemywam twarz tonikiem, nakładam serum i dopiero na końcu nawilżający krem. Więc uważam, że serum jest konieczne w codziennej pielęgnacji. Obecnie kończę 2 opakowanie produktu Obagi. Dzięki niemu moja skóra stała się znacznie delikatniejsza, gładsza i rozświetlona. Do tej pory borykałam się z wyraźnymi niedoskonałościami, a teraz nie ma po nich śladu. Dodatkowo moja skóra jest bardziej nawilżona!

Na początku można odnieść wrażenie, że kosmetyk ma oleistą konsystencję. Jednak po pierwszej aplikacji to złudzenie mija. Świetnie się wchłania i z powodzeniem można stosować go pod makijaż.

Serum z witaminą C Obagi - wady

Jedyną wadą tego produktu jest wysoka cena! W zależności od stężenia witaminy C cena waha się od ok. 189 (za 10%) do ok. 289 zł (za 20%). Jednak każda złotówka na nie wydana jest tego warta.

Reklama

Więcej kosmetycznych trików i porad:

7 najczęściej błędów w makijażu oka

6 zaskakujących grzechów wobec urody

21 sposobów na młodszy wygląd