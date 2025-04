Kofeina to jeden z najlepszych sprzymierzeńców w walce o piękną skórę pod oczami. Teraz serum z tym składnikiem znajdziesz w drogeriach Hebe - z okazji zbliżającego się Dnia Matki jest przecenione o 40%!

Serum pod oczy z kofeiną Revox w Hebe

Kofeina jest silnym przeciwutleniaczem, który pomaga zwalczać wolne rodniki oraz negatywny wpływ czynników zewnętrznych na skórę takich jak zanieczyszczenia i skutki promieniowania UV. Ma także zdolność do zwężania naczyń krwionośnych, co wyraźnie wpływa na rozjaśnienie cieni pod oczami i zmniejszenie opuchlizny.

Serum pod oczy marki Revox dodatkowo jest wzbogacone o ekstrakt z zielonej herbaty - wszyscy znamy jej zbawienny wpływ na skórę - wspomaga ochronę antyoksydacyjną przed zanieczyszczeniami środowiska, łagodzi, koi i spowalnia procesy starzenia się.

Produkt przeznaczony jest dla każdej z nas, bez względu na rodzaj skóry i wiek. Zadowolone z niego będą szczególnie te z was, które na co dzień zmagają się z opuchnięciami i cieniami pod oczami oraz zmęczoną i matową skórą.

Serum w regularnej cenie kosztuje 24,99 złotych. Teraz kupisz je za 14,99 złotych w drogeriach Hebe.

Jak stosować serum pod oczy?

Serum najlepiej jest stosować raz dziennie - rano. Unikaj używania go wieczorem, ponieważ możesz doprowadzić do odwodnienia skóry - nocna pielęgnacja powinna być bardziej odżywcza i treściwa.

Nakładaj 4-5 kropli rano na oczyszczoną skórę wokół oczu i delikatnie zmasuj aż do wchłonięcia. Pamiętaj, by robić to od zewnątrz do wewnątrz - unikniesz nadmiernego rozciągania skóry.

Następnie nałóż krem pod oczy i krem do twarzy. Serum dobrze współgra z makijażem - wszelkimi korektorami i podkładami.

Uwaga! Możliwa jest indywidualna nietolerancja produktu. Przed pierwszym użyciem, warto wykonać próbę uczuleniową na małym fragmencie skóry.

