Serum do biustu to jeden z tych kosmetyków, który jest najczęściej pomijany w codziennej pielęgnacji. A szkoda, bo niektóre produkty dostępne na rynku potrafią poprawić jego wygląd już po 2 tygodniach regularnego stosowania.

Jednym z najchętniej kupowanych jest serum z linii Slim Extreme 4D marki Eveline. Teraz kupisz je taniej w drogeriach Rossmann.

Serum do biustu Slim Extreme 4D Eveline w Rossmannie

Serum, dzięki rewolucyjnym składnikom, już po 1. aplikacji widocznie poprawia wygląd biustu. Ujędrnia go, podnosi i sprawia, że optycznie staje się większy i pełniejszy.

Serum dodatkowo przeciwdziała skutkom upływającego czasu, takim jak opadanie i wiotczenie.

Serum ma gęstą, dość klejącą się konsystencję, która szybko się wchłania. Efekty? Po 2 tygodniach stosowania piersi są ujędrnione i w lepszej kondycji - piersi o niewielkim rozmiarze zwiększają swoją objętość, a piersi o większym rozmiarze zyskują jędrność i piękny kształt.

Produkt jest bardzo wydajny - jedna tubka wystarcza na 3-4 miesiące regularnego stosowania rano i wieczorem.

Serum zawiera cenne składniki:

Volufiline rzeźbi biust poprzez zwiększenie ilości lipidów i adipocytów.

rzeźbi biust poprzez zwiększenie ilości lipidów i adipocytów. PhytoCellTec czyli biologicznie czynne komórki macierzyste jabłoni szwajcarskiej, które uruchamiają proces szybkiego odradzania się komórek skóry.

czyli biologicznie czynne komórki macierzyste jabłoni szwajcarskiej, które uruchamiają proces szybkiego odradzania się komórek skóry. Pullulan regeneruje skórę i zapobiega jej wiotczeniu, dodatkowo podnosi i modeluje biust.

regeneruje skórę i zapobiega jej wiotczeniu, dodatkowo podnosi i modeluje biust. Kigelia Africana ma silne działanie wypełniające i powiększające biust.

ma silne działanie wypełniające i powiększające biust. Acacia Collagen pobudza skórę do produkcji kolagenu i elastyny, daje natychmiastowy efekt push-up.

pobudza skórę do produkcji kolagenu i elastyny, daje natychmiastowy efekt push-up. Biohyaluron Complex czyli interdermalny kwas hialuronowy, który wnika w głębokie warstwy skóry doskonale nawilżając skórę.

Serum od marki Eveline pokochały Polki. Głównie za jego cudowne działanie ujędrniające i piękny zapach.

To serum sprawiło, że z przyjemnością nosze bluzki z większym dekoltem. Po 2 tygodniach regularnego stosowania naprawdę widać efekty!

Serum w regularnej cenie kosztuje 16,99 złotych. Teraz kupisz je za 13,49 złotych we wszystkich drogeriach Rossmann (stacjonarnie i online).

Jak stosować serum do biustu?

Najważniejsza jest regularność. Aby kosmetyk przyniósł pożądane efekty, należy stosować go codziennie - rano lub wieczorem, a jeśli czas ci na to pozwala, nawet 2 razy dziennie.

Wsmaruj go w skórę okrężnymi ruchami od zewnątrz do wewnątrz. Do jednej aplikacji wystarczy odrobina produktu wielkości orzecha laskowego.

