Serum do twarzy nie ma oficjalnej definicji, jednak uznaje się, że jest to kosmetyk działający silniej niż krem. Producenci zazwyczaj deklarują, że serum do twarzy ma również większe stężenie składników aktywnych, dzięki temu wiele produktów działa na wielu płaszczyznach - nawilża, regeneruje, odmładza, odżywia, wygładza lub liftinguje. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat nawilżającego serum do twarzy, poznać najlepsze serum do twarzy, przekonać się, czy warto używać serum do twarzy z witaminą C, to koniecznie czytajcie dalej.

Jakie serum nawilżające do twarzy wybrać?

Jeżeli skończyłaś 25 lat, to serum do twarzy powinno na stałe zagościć w twojej kosmetyczce. Głównie dlatego, że ma silniejsze działanie niż krem, a wszystko dzięki bardziej skoncentrowanym składnikom odżywczym. Do tego serum wzmacnia działanie kremu do twarzy, więc efekty działania kosmetyku widać znacznie szybciej.

Serum do twarzy powinno spełniać jedno podstawowe zadanie - nawilżać. Oczywiście warto wybrać takie, które dodatkowo działa przeciwzmarszczkowo, rozświetlającą lub regenerująco. Dzięki temu upieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu. Jednak i tak nie zmienia to faktu, że najważniejszym składnikiem serum do twarzy powinien być kwas hialuronowy lub trehaloza, która nawilża jeszcze intensywniej niż kwas hialuronowy.

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele rodzajów serum nawilżającego do twarzy. Różnią się oczywiście ceną i ilością składników odżywczych. Kompromisem między jakością i ceną jest serum do twarzy Belenda. Jeżeli masz większy budżet, to polecamy produkt Avene.

Wybór najlepszego serum do twarzy to bardzo trudne zadanie. Dlaczego? Bo każda skóra ma inne potrzeby i wymagania. Są osoby, które pokochają serum do twarzy Marion, a są takie, które nie będą mogły żyć bez serum do twarzy z witaminą C. Nie ulega jednak wątpliwości, że przy wyborze kosmetyku z tego segmentu warto pamiętać o kilku zasadach.

Jeżeli nie wiesz, jakie serum do twarzy będzie dla ciebie najlepsze, to zwróć o pomoc do farmaceuty lub pracownika perfumerii. Dobrym wyjściem jest również poproszenie o próbki kilku rodzajów serum, dzięki temu będziesz mogła się przekonać, który jest dla ciebie najlepszy.

Pamiętaj, że cierpliwość to cnota królów, dlatego nie licz, że po kilku dniach wszystkie problemy ze skórą znikną, jak a dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Nawet serum do twarzy nie jest w stanie zlikwidować wszystkich niedoskonałości. Pamiętaj, że to nadal jest "tylko" kosmetyki i ma ograniczone działanie. Wiele osób obawia się, że skóra rozleniwi się pod wpływem serum. Nic bardziej mylnego! Jeżeli skóra nie potrzebuje tak silnych składników odżywczych, to najwyżej nie skorzysta z substancji zawartych w serum do twarzy.

Przy wyborze serum do twarzy musisz pamiętać, że na cenę kosmetyku składa się m.in. wartość rynkowa marki, koszty związane z działaniami marketingowymi, budżet reklamowy, patenty i licencje. Te wszystkie wydatki wielkich koncernów kosmetycznych są pokrywane z kieszeni wszystkich konsumentów. Dlatego najlepiej wrócić do korzeni i czytać składy kosmetyków. Szukaj składników, na których ci najbardziej zależy. Dobrze, jeżeli znajdą się na samym początku listy, bo to oznacza, że jest ich najwięcej.

Czy warto kupić serum do twarzy z witaminą C?

Jak stosować serum do twarzy?

Serum nawilżające do twarzy można wprowadzić do pielęgnacji nawet w młodym wieku. Chyba nie musimy przekonywać, że profilaktyka jest najlepszą metodą opóźniania procesów starzenia. Gdy skóra jest w gorszym stanie, warto sięgnąć po kosmetyk o działaniu regenerującym. Najlepiej zastosować kilkutygodniową kurację lub używać go co 2-3 dni.

Serum przeciwzmarszczkowe lub przeciwstarzeniwowe najlepiej zacząć stosować, gdy pojawią się pierwsze oznaki starzenia - utrata jędrności skóry i (lub) drobne zmarszczki mimiczne.

Zanim nałożysz serum do twarzy wykonaj dokładny demakijaż, użyj żelu lub olejku do mycia twarzy, a następnie przetrzyj twarz tonikiem. Dzięki temu skóra znacznie lepiej przyjmie składniki odżywcze zawarte w kosmetyku. Następnie wmasuj delikatnie serum do twarzy. Nanoś je kolistymi ruchami - to poprawi krążenie i sprawi, że serum szybciej się wchłonie. Pamiętaj, żeby nałożyć jeszcze krem, najlepiej z filtrem, który ochroni skórę przed szkodliwym działaniem słońca.

