Naukowcy z laboratoriów Yves Rocher od lat przeszukują świat botaniki, żeby odkryć i wykorzystać niezwykłe właściwości roślin. Nie inaczej jest z linią Hydra Végétal, której bohaterem jest wyciąg z rośliny Carpo brotus Edulis. Należy ona do tzw. sukulentów, czyli roślin, które potrafią przetrwać w wyjątkowo trudnych warunkach atmosferycznych. Nie straszny im nawet pustynny klimat, bo potrafią gromadzić zapasy wody jak gąbka, a potem stopniowo je uwalniać, w zależności od potrzeb. To odkrycie okazało się przełomowe dla potrzeb skóry, bo wyciąg z tej rośliny, a konkretniej pochodząca z niego woda komórkowa potrafi nawilżyć ją nawet w najgłębszych warstwach. Dzięki temu skóra błyskawicznie odzyskuje blask dając efekt świeżej i promiennej cery.

Błyskawiczne wsparcie - maska SOS

Jeśli skóra jest sucha, szorstka, a także poszarzała, wymaga natychmiastowego ratunku. Wtedy warto sięgnąć po nowość Yves Rocher, czyli Nawilżającą maskę SOS z linii Hydra Végétal – 54,90 zł/75 ml. W składzie ma 97 proc. składników pochodzenia roślinnego. Zawiera przede wszystkim wodę komórkową z Carpobrotus Edulis, dzięki czemu zapewnia cerze głębokie nawilżenie. Jest także bogata w minerały, aminokwasy, peptydy i cukry. Wystarczy aplikować ją dwa razy w tygodniu na pięć minut, a potem zmyć lub wklepać pozostałość. Najlepiej robić to po peelingu, bo wtedy składniki aktywne maski wchłaniają się jeszcze głębiej i działają skuteczniej. Maska doskonale sprawdzi się również jako wsparcie dla podrażnionej skóry po opalaniu. Zawarte w niej składniki zapewniają jej natychmiastowe ukojenie i długotrwałe nawilżenie, co zapobiega jej przesuszaniu.

Maska ma lekką konsystencję i przyjemnie otula skórę, by już po chwili przywrócić jej pożądany komfort. Jest to produkt, który doskonale uzupełnia całą linię Hydra Végétal. Skóra jest gładsza w dotyku, odświeżona, promienna a drobne linie spowodowane odwodnieniem stają się mniej widoczne. Doskonale sprawdzi się także przed wielkim wyjściem!

Co jeszcze znajdziemy w gamie Hydra Végétal?

Aksamitny krem intensywnie nawilżający 48h Hydra Végétal, 79 zł/50 ml

Kosmetyk o bogatej aksamitnej konsystencji, idealny na dzień i na noc. Doskonały także pod makijaż! Zawiera aż 89% składników pochodzenia naturalnego, w tym cenny wyciąg z edulisa. To dzięki niemu kosmetyk nawilża najgłębsze warstwy skóry i działa nawet przez 48 godzin. Ponadto masło shea delikatnie natłuszcza, chroni przed przesuszeniem i łagodzi podrażnienia. Olej z nasion słonecznika wzmacnia barierę ochronną skóry, odżywia i chroni przed wpływem zanieczyszczeń środowiska. Hydrolat z kwiatów rumianku rzymskiego koi, działa przeciwzapalnie, chroni przed wolnymi rodnikami. Wosk pszczeli odżywia, wygładza i regeneruje.

Żel-krem intensywnie nawilżający 48h Hydra Végétal, 79 zł/50 ml

Dzięki lekkiej formule błyskawicznie się wchłania. Świetny na dzień i na noc. Hydrolat oczarowy koi, łagodzi podrażnienia, odświeża skórę, działa przeciwzapalnie. Olejek makadamia wpływa na lepszą regenerację naskórka, uelastycznia skórę, nawilża, koi, chroni przed promieniowaniem słonecznym, działa przeciwstarzeniowo. Inositol łagodzi podrażnienia, wspiera proces regeneracji skóry, wzmacnia i uelastycznia ściany komórkowe. Ekstrakt z liści aloesu nawilża i regeneruje.

Nawilżająco-rozświetlający żel krem pod oczy Hydra Végétal, 65 zł/15 ml

Idealny do pielęgnacji suchej, zmęczonej skóry pod oczami. Dzięki wodzie komórkowej z edulisa i ekstraktowi z liści aloesu wnika we wszystkie warstwy skóry i przyspiesza jej regenerację. Woda z bławatka koi rewitalizuje, usuwa obrzęki. Mika odbija światło, optycznie wygładza skórę i ukrywa niedoskonałości. Escyna (wyciąg z kasztanowca) uszczelnia ściany naczyń włosowatych, zmniejsza ich kruchość, pobudza krążenie, likwiduje obrzęki. Ekstrakt z komosy ryżowej rozjaśnia przebarwienia, wspiera produkcję kolagenu. Najlepiej stosować go dwa razy dziennie. Dzięki temu spojrzenie odzyskuje blask i staje się bardziej wypoczęte.

Serum intensywnie nawilżające 100 h Hydra Végétal, 99 zł/ 30 ml Absolutny must-have dla przesuszonej skóry, również oparty na wodzie komórkowej z edulisa. Dzięki lekkiej, wodnistej konsystencji błyskawicznie wchłania i sprawia, że skóra staje się rozświetlona, świeża i odżywiona. Opatentowany kompleks nawilżający: kwas hialuronowy wysokocząsteczkowy, niskocząsteczkowy oraz aloes chronią skórę przed odparowaniem wody dając efekt natychmiastowego wygładzenia skóry, zwiększając stopień przenikania substancji w głąb skóry, działa przeciwzapalnie. Kosmetyk warto stosować dwa razy dziennie, najlepiej pod krem z tej samej gamy.

O marce Yves Rocher:

La Gacilly to niewielka malownicza miejscowość położona w sercu Bretanii nieopodal miast Rennes i Vannes. To właśnie tu, ponad 60 lat temu narodziła się marka Yves Rocher.

W 1959 roku Yves Rocher - młody człowiek zafascynowany światem roślin -stworzył na poddaszu rodzinnego domu pierwszą formułę wykorzystującą ich lecznicze walory: maść na bazie ziarnopłonu. Produkt okazał się skuteczny i szybko zyskał uznanie klientów. I tak z miłości do przyrody oraz z pasji, narodził się koncept marki wykorzystującej dobroczynne właściwości roślin w formułach kosmetyków. Dziś, ponad 60 lat później, kosmetyki marki nadal wytwarzane są we Francji.

W La Gacilly na powierzchni 2 hektarów rozciąga się ogród botaniczny Yves Rocher, pełniący rolę laboratorium w plenerze.

Uprawy Yves Rocher posiadają certyfikat potwierdzający, że gatunki są uprawiane zgodnie z zasadami ekologicznego i zrównoważonego rolnictwa. Botanicy

i agronomowie marki obserwują i analizują procesy przyrodnicze, tak aby osiem flagowych roślin występujących w kosmetykach Yves Rocher wzrastało w zgodzie z naturą. Są to rumianek pospolity, rumianek rzymski, arnika, nagietek, bławatek, malwa, carpobrotus edulis (karpobrot jadalny) i przypołudnik kryształowy.