Idea niesienia pomocy i wsparcia wpisana jest w DNA Sephora. Sieć perfumerii zarówno w Polsce, jak i globalnie realizuje wiele inicjatyw w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Lokalnie Sephora współpracuje m.in. z Fundacją Sukcesu Pisanego Szminką oraz Fundacją Zaczyn.

W okresie pandemii sephora.pl stała się platformą, poprzez którą klienci kupując wybrane produkty Sephora Collection, mogli razem z Sephora zasilić zbiórkę Fundacji Siepomaga na niezbędne wyposażenie placówek medycznych zaangażowanych do walki z pandemią. Teraz sieć perfumerii kontynuuje niesienie pomocy poprzez wsparcie Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Nasi klienci poszukują sposobów na dołączenie się do różnych akcji wspierania najbardziej potrzebujących. To zaangażowanie jest widoczne szczególnie silnie obecnie, podczas pandemii. Minione tygodnie wyzwoliły w nas potrzebę poczucia bezpieczeństwa, ale też wzmocniły empatię wobec innych ludzi i chęć niesienia pomocy. Mamy nadzieję, że zapach, który właśnie trafił do naszych perfumerii, spotka się z uznaniem klientów Sephora, którzy wraz z nami będą mogli kontynuować niesienie pomocy poprzez wsparcie Fundacji WOŚP

- mówi Katarzyna Bielecka, Dyrektor Generalna Sephora Polska.