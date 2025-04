Szukasz partnera, by rozwinąć swój biznes kosmetyczny? Masz projekt, a brakuje Ci wsparcia? Jesteś odważna, zdeterminowana, przedsiębiorcza i masz pasję? Sephora może Ci pomóc w realizacji marzeń! Do końca października trwa rekrutacja do programu Sephora Accelerate. Co to takiego? Do kogo skierowany jest projekt i jak w nim wziąć udział? Sprawdź koniecznie!

Najważniejsze informacje o Sephora Accelerate

Sephora Accelerate to międzynarodowy program, dedykowany budowaniu przedsiębiorczości wśród kobiet, założycielek firm kosmetycznych. Dzięki niemu uczestniczki z Europy, Stanów Zjednoczonych, Ameryki Południowej i Azji zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności, poznają zaawansowane narzędzia i korzystają z mentoringu ekspertów, aby wynieść swój start-up kosmetyczny na wyższy poziom. Dzięki dotychczasowym edycjom Sephora Accelerate, wsparcie uzyskało 31 kobiecych start-upów z 7 krajów. Jeśli więc ty również masz swój własny biznes kosmetyczny, ale brakuje ci wiedzy lub wsparcia, to koniecznie pomyśl o wzięciu udziału w projekcie!

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 października 2018 r. Wystarczy kliknąć w link: www.sephorastands.com/accelerate/

Na czym polega wsparcie SEPHORA Accelerate?



Program obejmuje cztery elementy:

Tygodniowy obóz, który zaplanowany jest na kwiecień 2019

To wprowadzenie, podczas którego uczestniczki będą pracowały nad swoim start-upem, uzyskując pomoc w stworzeniu pozycjonowania marki, modelu biznesowego, opracowaniu planów rozwoju i strategii finansowania, oraz pozyskują doradztwo ekspertów w branży, w zakresie analiz rynku i konkurencji.

Sesje mentoringowe

W kolejnym kroku programu start-upy korzystają z rocznych, indywidualnych sesji mentoringowych z doświadczonymi leaderami w branży kosmetycznej oraz menedżerami Sephora z Europy i USA.

Wsparcie finansowe

Każdy projekt otrzyma grant pieniężny i będzie mógł ubiegać się o dodatkowe finansowanie.

Demo Day w San Francisco

Kulminacją programu jest odbywający się w San Francisco Demo Day, który stanowi unikalną okazję do zaprezentowania swojego projektu ekspertom z branży, a także potencjalnym inwestorom i najważniejszym menedżerom sieci Sephora.

Zapraszamy wszystkie przedsiębiorcze kobiety, pasjonatki branży kosmetycznej, posiadaczki innowacyjnych projektów, produktów lub pomysłów z branży kosmetycznej do udziału w drugiej już edycji Sephora Accelerate z udziałem europejskich start-upów. W ramach projektu dzielimy się swoją wiedzą, pasją i doświadczeniem, wspierając społeczność ambitnych i innowacyjnych kobiet w rozwoju ich start-upów z branży kosmetycznej. Dajemy także możliwość uzyskania finansowego wsparcia na realizację projektów. Naszym globalnym celem do 2020 roku, jest stworzenie ekosystemu ponad pięćdziesięciu firm założonych lub zarządzanych przez kobiety – mówi Małgorzata Dzięcielewska, Dyrektor Marketingu Sephora Polska

Kto może wziąć udział w projekcie SEPHORA Accelerate?



Sephora zaprasza założycielki lub współzałożycielki start-upów, które ukończyły 18 rok życia. Firma musi być w początkowej fazie rozwoju, ale już na etapie dalszym niż tylko pomysł – posiadać gotowe próbki laboratoryjne produktów lub ich prototypy, i nie być jeszcze na etapie dystrybucji. Sephora chce pomóc start-upom, które mogą najwięcej skorzystać z jej wsparcia – tym ze świetnym pomysłem, ale jeszcze nie generującym dochodów.

Czego może dotyczyć start-up?

Start-up może dotyczyć specyficznie produktu kosmetycznego, usługi, technologii ściśle wspierającej branżę kosmetyczną, oraz innych projektów istotnych dla tej branży. Promowane są projekty mieszczące się w koncepcie zrównoważonego rozwoju, przyjazne ekologicznie.

Materiał powstał przy współpracy z marką Sephora