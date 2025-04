Od kilku lat selfie cieszy się niezmienną popularnością. Jednak od czasu powstania tradycyjnego autoportretu zamieszczanego w serwisach społecznościowych, powstało bardzo dużo jego odmian. Jednym z najnowszych rodzajów jest popularna w Azji selca. Na czym polega?

Selca to zlepek słów selfie i camera . Jak wykonać tego typu zdjęcie?

należy zrobić selfie z dłonią na policzku , dzięki temu buzia wygląda na nieco mniejszą;

, dzięki temu buzia wygląda na nieco mniejszą; koniecznie musi być z wydętymi policzkami , sprawi to, że będziesz wyglądała słodko i ujmująco;

, sprawi to, że będziesz wyglądała słodko i ujmująco; jeżeli masz ochotę, możesz umieścić na zdjęciu zabawną naklejkę lub dorysować sobie np. wąsy.

Teraz wystarczy podzielić się fotką na facebooku, instagramie lub snapchacie.

Co myślicie o tym nowym trendzie? My z przymrożeniem oka patrzymy na wszystkie nowości docierające do nas z Azji :)

Jeżeli mimo wszystko jesteście zwolenniczkami tradycyjnego selfie, koniecznie zajrzyjcie do naszego tekstu.

Makijaż do selfie - kosmetyki, dzięki którym go wykonasz

