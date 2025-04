Emulsja rozświetlająca polskiej marki Joko ma wszystko to, co lubimy w rozświetlaczach - daje piękny efekt tafli, można ją stosować na wiele sposobów, a do tego kosztuje grosze.

Reklama

Emulsja rozświetlająca do twarzy 2w1 Joko

Już samo słowo „emulsja" wskazuje, że kosmetyk ma niezwykle lekką formułę, pełną mnóstwa mieniących się drobinek. Od razu po nałożeniu, rozświetlacz stapia się ze skórą i błyskawicznie rozświetla szarą, zmęczoną i pozbawioną blasku cerę.

Konsystencja emulsji jest dość gęsta, co ułatwia aplikację - skóra niemal natychmiast staje się aksamitna.

Kosmetyk wzbogacony jest o kompleks witamin A, E, F, mica oraz glicerynę, dzięki czemu regeneruje, odżywia i przyśpiesza odnowę naskórka. Ponadto dobrze absorbuje sebum i zapobiega nadmiernemu błyszczeniu się skóry.

Multifunkcyjna emulsja rozświetlająca może być stosowana zarówno na twarz jak i ciało.

Jak stosować emulsję rozświetlającą?

Dodaj ją do podkładu, aby uzyskać efekt glow na całej twarzy.

Użyj jej jako punktowego rozświetlacza i nałóż na kości policzkowe, łuk brwiowy i czubek nosa.

Dodaj ją do ulubionego balsamu do ciała, aby nadać skórze seksowny połysk.

Emulsja ma delikatny, przyjemnie pudrowy zapach i dostępna jest w 4 kolorach: 200 Best Glow Ever (jasnozłoty), 201 Love (perłowo-różowy, widoczny na zdjęciu), 202 Watch (różowo-brzoskwiniowy) i 203 Dangerous (złoto-brązowy). Rozświetlacz opakowany jest w małą (25 ml), przezroczystą tubkę.

Emulsja w regularnej cenie kosztuje 5,70 złotych. Kupisz ją w drogerii internetowej Horex.

Reklama

Więcej informacji o promocjach: