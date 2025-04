Myślałyśmy, że będzie to tylko jedno-sezonowy trend, a tymczasem mija już kolejny rok, w którym króluje rozświetlony często do granic możliwości, makijaż. Nie ma co owijać w bawełnę - urodowy świat oszalał na punkcie rozświetlaczy.

Reklama

Nowości kosmetyczne na listopad 2017

O ile miłośniczkami rozświetlaczy w kamieniu zostałyśmy niemalże z marszu, o tyle do tych w płynie musiałyśmy nabrać przekonania. No bo właściwie, to jak je nakładać? Od razu na podkład? Czy może dopiero na puder? Czy nasza cera nie będzie się za bardzo świecić pod koniec dnia?

Oglądając instruktażowe filmiki na Instagramie nie trudno natknąć się na takie, na których dziewczyny wylewają ogromne ilości rozświetlających olejków na twarz zaraz przed nałożeniem podkładu. Co prawda, odradzamy takie zabiegi na co dzień, ale jeśli macie ochotę poeksperymentować przed imprezą to czemu nie?

Kosmetyczna lista zakupów na listopad 2017

Rozświetlacze w płynie - czym się różnią?

Rozświetlacze w płynie mogą mieć bardzo rzadką, olejkową formułę, albo nieco "ciaśniejszą" i bardziej zwartą, zbliżoną do bazy pod makijaż. Najbezpieczniej stosować je na policzki i nos - umiejętnie nałożone dodadzą blasku i rozświetlą skórę, jak nic innego. Niestety, pozwolić sobie na nie mogą te z was, które nie mają większych problemów z cerą. Taki połysk tylko uwydatni niedoskonałości.

Reklama

Rozświetlacze w płynie dostępne są (najczęściej) w trzech kolorach - jasnym (neutralnym), różowo-perłowym i ciepłym (brązowo-złotym). Zajrzyjcie do naszej galerii po najlepsze produkty!