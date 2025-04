Latem, każda z nas powinna zaprzyjaźnić się z rozświetlaczem do ciała. Pozwala nie tylko poprawić wygląd skóry i podkreślić opaleniznę, ale również sprawić, że ciało wygląda na jędrne i szczuplejsze.

Jedną z gorących nowości, która właśnie trafiła do Rossmanna jest rozświetlacz marki Eveline z linii Brazilian Body (w serii znajdziesz również balsam brązujący, krem CC do ciała, ekspresową piankę brązującą i rozświetlający złoty eliksir do ciała). Warto przetestować go właśnie teraz, bo został przeceniony! Kosztuje 15,99 zł (jego regularna cena to 24,99 złotych).

Rozświetlacz Brazilian Body od Eveline przeceniony w Rossmannie

Rozświetlacz ma formę olejku, który natychmiast po nałożeniu nadaje skórze piękny, złocisty odcień. W swojej formule zawiera całe mnóstwo maleńkich, mocno iskrzących drobinek, które pięknie odbijają światło.

Rozświetlacz maskuje wszelkie niedoskonałości takie jak „pajączki", blizny czy rozstępy. Jest w stanie zmniejszyć nawet widoczność cellulitu!

Poza tym, że poprawia koloryt skóry, to również ją odżywia, nawilża i regeneruje, dzięki zawartości olejku z różowego pieprzu brazylijskiego i olejku arganowego. Świetnie sprawdzi się jako produkt po opalaniu. Jego stosowanie warto połączyć z nawilżającym balsamem do ciała - drobinki będą prezentować się jeszcze lepiej!

Jeśli chcesz, by również twoja cera zyskała niesamowity blask, sięgnij po sypki rozświetlacz marki Wibo - nałóż do na kości policzkowe, pod łuk brwiowy i na czubek nosa

Jak używać rozświetlacza do ciała?

Można go stosować na już opaloną skórę - dla podkreślenia opalenizny albo, żeby nadać jej zdrowego kolorytu. Rozświetlacz występuje w jednym odcieniu, ale nadaje się dla każdej karnacji.

Aplikacja jest banalnie łatwa, poradzi sobie z nią każda z nas. Warto jednak pamiętać o kilku trikach, dzięki którym skóra może wyglądać jeszcze lepiej.

Tuż przed nałożeniem balsamu zrób dokładny peeling ciała .

. Jeśli peeling nie zawierał olejków, nałóż ulubiony balsam do ciała, ale tylko na newralgiczne miejsca - na kolana i łokcie, tam gdzie skóra najmocniej się przesusza.

Nałóż rozświetlacz na całe ciało - najlepiej rozetrzyj go w dłoniach i dopiero potem aplikuj na skórę, dzięki temu równomiernie pokryjesz ją błyszczącymi drobinkami.

