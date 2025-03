Początek historii perfum NOVELLISTA to pragnienie oddania tego, czego często nie da się opisać słowami, ale co przypominają nam konkretne zapachy. Zapachy mają niezwykłą moc przywoływania ulotnych wspomnień, głęboko ukrytych myśli i emocji. Każdy z nich potrafi pobudzić zmysły, tworząc harmonię różnych uczuć, które łączą się w nielogiczny, ale osobisty łańcuch skojarzeń. W każdej z tych reakcji tkwi opowieść, która definiuje naszą tożsamość i odzwierciedla wewnętrzne przeżycia.

Reklama

Kolekcja NOVELLISTA to coś więcej niż perfumy – to kompozycje oparte na literaturze, które wzbudzają uczucia i skojarzenia. Perfumiarze z Grasse i Paryża połączyli swoje siły, by stworzyć zapachy, które wywołują intensywne emocje i otwierają nowe możliwości. Te perfumy opowiadają Twoją historię.

Odważ się na nową podróż

Unique Wood to zapach, który wyraża pragnienie przygody i niezależności. Jego drzewna kompozycja, w której dominuje różowy pieprz, geranium i lawenda, została zainspirowana powieścią „The Boy in the Bush”. Nosząc ten zapach, poczujesz siłę i pewność siebie.

fot. Mat. prasowe

Kusząca elegancja na co dzień

Rouge Privé to kwiatowo-orientalna kompozycja, która przyciąga swoją intensywnością. Dzięki nutom róży damasceńskiej, cytryny i bergamotki, zapach ten doskonale oddaje charakter Roksany, bohaterki powieści D. Defoe. Idealny dla osób, które chcą uwodzić otoczenie swoją pewnością siebie.

fot. Materiały prasowe

Zanurz się w tajemnicy

Velvet Dusk to zmysłowy i tajemniczy zapach, który wciąga dzięki mieszance cytrusów, fiołków, wetiweru, gałki muszkatołowej i tytoniu. Zainspirowany postacią Hamleta, ten zapach dodaje Twojej osobowości głębi i magii, tworząc aurę nie do przeoczenia.

fot. Materiały prasowe

Jaką decyzję podejmiesz?

Odkryj kolekcję NOVELLISTA i wyraź swoją osobowość poprzez wyjątkowe zapachy. Znajdziesz je w Notino.

Reklama

Materiał promocyjny marki NOVELLISTA