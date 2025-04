W Polsce raka piersi leczy się już na światowym poziomie, zarówno jeśli chodzi o leki, sprzęt, jak i technologie. Jednak kluczem jest tutaj wczesna zgłaszalność na badania, a ta w naszym kraju jest wciąż na niewystarczającym poziomie niespełna 30%. Dla porównania w innych krajach europejskich, takich jak chociażby państwa skandynawskie, zgłaszalność kształtuje się na poziomie 85-95%. Rak piersi nie boli i nie daje objawów, dlatego samoświadomość

i samobadanie są tutaj tak bardzo istotne.

- Kobiety często zgłaszają się do lekarza już ze zbyt zaawansowanymi nowotworami. W około 30% przypadków nie można zagwarantować pełnej wyleczalności. W kraju, w którym szacuje się, że rocznie diagnozę raka piersi otrzymuje blisko 25 tysięcy osób, wczesna diagnostyka jest kluczowa, a jednak wciąż niewystarczająco realizowana. Powody są różne. Najczęściej to strach, mała świadomość, niewiedza. By można mówić o efektywności programu przesiewowego, to zgłaszalność powinna wynosić ok. 70%, mamy więc jeszcze dużo do zrobienia. Potrzebny jest ogrom działań, w tym lokalnych, bezpośrednich. Dlatego też program Różowy Patrol opiera się na formule „pracy u podstaw”, gdzie istotną rolę odgrywa rozmowa kobiety z kobietą – podkreśla Anna Kupiecka, prezeska Fundacji OnkoCafe-Razem Lepiej.

fot. Mat. prasowe

„Różowy Patrol powered by Gliss” – odpowiedź na wyzwania profilaktyki raka piersi

w Polsce



Bezpośredni kontakt to najlepszy sposób na to, aby w przyjaznej, bliskiej i bezpiecznej atmosferze uzyskać wiedzę oraz praktyczne umiejętności związane z odpowiednio wczesnym wykryciem nowotworu i skutecznym działaniem. Badania amerykańskie dowodzą,

że bezpośrednia rozmowa pracownika służby zdrowia, również recepcjonistki czy pielęgniarki, z pacjentem na temat roli i wagi takiej diagnostyki ma w 60% wpływ na decyzję o skorzystaniu z takiej możliwości. Na tym bazuje właśnie program ambasadorski „Różowy Patrol powered by Gliss“ - inicjatywa zapoczątkowana w 2023 roku przez markę Gliss i Fundację OnkoCafe-Razem Lepiej. Jej ideą jest, by być blisko kobiety, tworzyć wspólnotę, która daje silne poczucie, że nigdy żadna z nich nie zostanie sama - gdziekolwiek mieszka i kimkolwiek jest. Każda kobieta nauczona samobadania ma szansę, by odpowiednio wcześnie poddać się leczeniu.

Dotychczasowe efekty programu



Od października 2023 do marca 2024 roku, wspólnie z Fundacją OnkoCafe-Razem Lepiej, uruchomiono 23 kluby „Różowego Patrolu powered by Gliss“. W tym czasie przeszkolono w obszarze badań i profilaktyki raka piersi oraz wyposażono w materiały edukacyjne ponad 140 Ambasadorek Różowego Patrolu. W czasie sześciu miesięcy działań „Różowych Patroli by Gliss” ambasadorki dotarły bezpośrednio do ponad 7 000 kobiet i mężczyzn.

Dzięki marce Gliss, której misją jest motywowanie i dodawanie odwagi innym kobietom, projekt jest kontynuowany w tym roku i to w jeszcze szerszym zakresie. Przede wszystkim zaangażowanie marki umożliwia rozszerzenie działań w projekcie. Dzięki niemu powstają nowe kluby, zapewnione zostają niezbędne środki na ich funkcjonowanie, a także zwiększa się dostęp do informacji na temat profilaktyki raka piersi.

Rozwój projektu i nowe ambasadorki



Projekt rozwija się dynamicznie. W 2024 roku powstało 13 klubów Różowego Patrolu w województwach: lubelskim, śląskim, łódzkim, mazowieckim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim. Planowane jest otwarcie również kolejnych, co jeszcze bardziej rozszerzy zasięg projektu. Wyrazem zaangażowania w budowanie wszechstronności inicjatywy i jej dostępności dla kobiet z różnych środowisk jest również dołączenie do Różowego Patrolu w nowej roli certyfikowanych ambasadorek Małgorzaty Rozenek-Majdan oraz Aleksandry Gawlas-Wilińskiej, dyrektorki marketingu firmy Henkel. Dzięki temu inicjatywa zyskuje dodatkowy wymiar i staje się bardziej widoczna także w kręgach biznesowych i show-biznesowych.

Ambasadorki na początku kwietnia br. przeszły szkolenie w Fundacji OnkoCafe-Razem Lepiej z zasad prawidłowego samobadania piersi, budowania wiedzy o profilaktyce, a także aspektów psychologicznych, takich jak wsparcie chorych czy osób, które wykryły u siebie zmiany w piersi. Każda ambasadorka dostała swój fantom i materiały edukacyjne, które stanowią bogate źródło informacji. W ten sposób, wyposażone w wiedzę, empatię i praktyczne narzędzia, stają się nie tylko aktywnymi liderkami zmian, ale także realnym wsparciem dla tych, którzy go potrzebują.

fot. Mat. prasowe

- Bardzo cieszę się z praktycznego wymiaru szkolenia. Umiejętność samobadania to podstawa monitoringu zdrowia piersi każdej z nas. Jako ambasadorka, chcę być wsparciem dla innych kobiet, motywować je do dbania o swoje zdrowie i regularnych badań. Niezależnie od tego, czy znamy się osobiście czy nie, poprzez nasze działania możemy wpływać na siebie nawzajem, dbając o nasze zdrowie i dobrostan – powiedziała Małgorzata Rozenek – Majdan.

- Gliss wspiera kobiety w dbaniu o to, co dla nich ważne: nie tylko o piękne włosy, ale również zdrowie. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tak ważnego projektu wczesnej profilaktyki raka piersi, ponieważ ma on potencjał realnej zmiany, tak bardzo potrzebnej w Polsce, co pokazują liczby. To też moje osobiste powołanie. Wierzę, że to kobieta najlepiej może zrozumieć inną kobietę, jej obawy i potrzeby. Dlatego chcę je inspirować do dbania o swoje zdrowie i pomagać w przekazywaniu istotnych informacji - podkreśliła Aleksandra Gawlas-Wilińska, dyrektorka marketingu Henkel Consumer Brands, przedstawicielka marki Gliss.

Dowiedz się więcej



Na stronie akcji https://www.rozowypatrol.pl/ można znaleźć bazę wiedzy i zapoznać się z instrukcją samobadania piersi. Dodatkowo, na zamieszczonej mapce można łatwo odnaleźć lokalnie działające Różowe Patrole, wraz z danymi kontaktowymi. Kolejne kluby Różowego Patrolu będą powstawać jeszcze w tym roku.

*Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, 2021 r.

** Dane dotyczące realizacji programów profilaktycznych według stanu na dzień 1.04.2024 r.

