Październik to na całym świecie miesiąc poświęcony działaniom podnoszącym świadomość dotyczącą raka piersi. Rak piersi to drugi najczęściej diagnozowany rak na świecie, dlatego każde działanie zbliżające nas do wyeliminowania tej choroby z naszego życia jest na wagę złota.

Różowa wstążka to międzynarodowy symbol używany przez firmy, organizacje i instytucje biorące udział w globalnej kampanii walki z rakiem piersi. Właśnie dlatego przygotowałyśmy dla Was 10 różowych kosmetyków, które trzymane na półce, powinny Wam o tym przypominać.

